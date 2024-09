ČTK dnes 07:26

Izrael ukryl výbušný materiál do pagerů, které si před několika měsíci u tchajwanského výrobce Gold Apollo objednalo libanonské militantní hnutí Hizballáh. S odvoláním na nejmenované americké a další představitele to napsal list The New York Times (NYT). Tchajwanská společnost ale následně uvedla, že pagery nevyrobila. Vysoce postavený zdroj libanonských bezpečnostních složek agentuře Reuters řekl, že za explozemi stála izraelská tajná služba Mossad.