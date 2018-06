Výbuch po proslovu etiopského premiéra zabil několik lidí, další jsou zraněni

Na Meskelově náměstí, kde se incident udál, bylo po výbuchu podle agentury Reuters zaznamenáno několik ztrát na životech, ačkoli místní média hovoří pouze o zraněných. „Je to neúspěšný pokus sil, které nechtějí vidět sjednocenou Etiopii,“ uvedl posléze nový premiér.

Update: The explosion occurred shortly after PM #AbiyAhmed finished his speech and the MC was introducing a "short program to follow". Organizers said the PM has already left the stage. A police officer at the scene told AS the "explosion was very minor & only a few were hurt" pic.twitter.com/0d0BOfKGPs