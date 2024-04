Děsivé záběry erupce indonéské sopky Ruang v provincii Severní Sulawesi, na kterých vulkán chrlí lávu a nebe je zbarvené do červena, šokovaly internet. Výbuch doprovázely i údery blesků a takzvaná žhavá mračna. Sopečný oblak dosahoval několikakilometrové výšky. Kvůli několika silným erupcím během jednoho týdne se v místě musely evakuovat stovky lidí.

Ve středu 17. dubna večer místního času se po 22 letech probudila indonéská sopka Ruang na stejnojmenném ostrově. Při mohutné erupci vystřelila popel do výšky 22 kilometrů. Jde to vidět na videích, fotkách a satelitních snímcích, které svědci události sdíleli na sociálních sítích a kanálu YouTube. Záběry ukazují impozantní scenérii, která děsí.

Videa erupce vyděsila internet:

Podle indonéské agentury Center for Volcanology and Geological Disaster Mitigation sopka v posledních dnech vybuchla nejméně pětkrát. Indonéská národní agentura ve čtvrtek zvýšila výstrahu na čtvrtý, nejvyšší stupeň pohotovosti.

Indonéské úřady proto podle portálu Forbes vyzvaly obyvatele a turisty, aby se drželi ve vzdálenosti nejméně šest kilometrů od sopky. Stovky místních také úřady evakuovaly, někteří žili na sousedním ostrově Tagulandang.

Kromě toho úředníci varovali před tsunami, ke které by mohlo dojít, pokud by se část sopky zřítila do oceánu. K tomu dosud nedošlo. Zatím také nebyly hlášeny žádné oběti.

Láva a mraky popela

Na videích z místa je možné vidět vystřelující gejzíry žhavé lávy, obrovský červený oblak prachu a sopečného popela. Poradenské centrum pro sopečný popel v australském Darwinu uvedlo, že na satelitních snímcích šly vidět dvě vrstvy sopečného popela, u kterých se očekává, že se rozptýlí do dvanácti až osmnácti hodin. Erupce sopky vystřelila popel podle portálu The Washington Post až do výšky 19 až 22 kilometrů.

Při výbuchu se objevila i žhavá mračna, tedy kombinace sopečných plynů, kousků magmatu a sopečného popela, jež se spouštěla ze sopky dolů.

Právě popela se báli i někteří svědci, kteří záběry natočili. „Utíkáme, protože se popel blíží,“ okomentoval situaci podle agentury Reuters jeden z nich. S popadaným popelem a problémy s komunikací se museli potýkat obyvatelé blízké vesnice Laingpatehi. Padající kameny poškodily domy a přinutily k evakuaci blízkou nemocnici.

Podívaná plná blesků

Nad sopkou chrlící lávu se také objevily blesky, které se často vyskytují u sopečných explozí. Blesky se nacházejí v chuchvalcích sopečného popela, nikoliv v tradičních mracích.

Právě tření mezi částicemi popela vede k většímu množství elektrických nábojů, které mají za následek statické výboje v podobě blesků. Během erupce se podle meteorologa a specialisty v organizaci Lightning Safety Council Chrise Vagaskyho mělo vyskytnout až čtyři tisíce blesků.

Velké množství blesků svědci pozorovali i během erupce podmořské sopky Hunga Tonga v lednu 2022. Mohutná exploze, jejíž dopady byly zaznamenané na celém světě, vyvolala podle odhadů více než 400 tisíc úderů blesku. Vrcholem bylo 2 600 blesků za minutu.

Sopečná bouře také vytvořila blesky ve vůbec největší výšce, jaká kdy byla naměřena, konkrétně ve dvaceti až třiceti kilometrech. Chochol popela, vody a magmatického plynu, který při erupci vznikl, byl vysoký 58 kilometrů. Erupce kromě toho způsobila i vlnu tsunami, jež zasáhla většinu pobřeží Tichého oceánu.