Vozidlo naložené výbušninami explodovalo nedaleko čtvrti Green Village na východě města, která je sídlem řady mezinárodních společností a charitativních organizací a podléhá důsledným bezpečnostním opatřením.

„93 lidí bylo zraněno při dnešní explozi v devátém okrsku Kábulu. Je mezi nimi 24 dětí a 24 žen,“ uvedl na twitteru tiskový mluvčí afghánského ministerstva zdravotnictví Wahindullah Mayar. Počet zraněných, kteří byli převezeni do nemocnic, byl později zvýšen na 113.

Zabiti byli 3 příslušníci bezpečnostních sil a jeden civilista, právě civilisté však tvoří většinu zraněných. „Poškozeny byly desítky obytných budov v okolí,“ doplnil mluvčí ministerstva vnitra Najib Danish.

Footage shows ambulances returning from a blast scene in Kabul's PD9 -- near Green Village compound on Kabul-Jalalabad road. pic.twitter.com/e4KZx3jH3Z