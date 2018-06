Výbuch v Německu zcela zničil patrový dům, pět lidí je zraněno

Záchranáři původně odhadovali, že po výbuchu by v budově mohlo být až 24 zraněných lidí. Obyvatelé, kteří stihli vyběhnout či slézt po záchranných žebřících, ale tvrdili, že nikoho dalšího již nepostrádají. Pozdější průzkum trosek jejich slova potvrdil.

via @PerilofAfrica Explosion injures several in German city of Wuppertal https://t.co/7C0QCL41kr pic.twitter.com/yFZu9sM6nR