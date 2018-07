Výbuch žhavé lávy prorazil na Havaji střechu výletní lodi, 23 lidí bylo zraněno

„Výbuch vystřelil z vody kusy kamení, které prorazily střechu lodi a přistály v části pro pasažéry,“ uvedl pro The Guardian šéf havajského požárního oddělení Darwin Okinaka.

Nejvážněji byla poraněna dvacetiletá žena, které dopad horniny způsobil zlomeninu stehenní kosti. Další tři cestující byli převezeni do nemocnice s blíže nespecifikovanými poraněními. Ostatní pasažéři byli nejčastěji s popáleninami, oděrkami a dalšími povrchovými zraněními ošetřeni na místě.

V době výbuchu se turisté účastnili plavby s cílem prohlédnout si lávu proudící do oceánu. Loď se pohybovala ve vzdálenosti kolem 460 metrů od pobřeží. Majitel a kapitán plavidla Shane Turpin pro The Guardian uvedl, že nezpozoroval žádné větší výbuchy, takže se ke kritickému místu přiblížil na méně než 250 metrů.

„Když jsme se od místa začali vzdalovat, z ničeho nic začalo vše okolo vybuchovat. Bylo to všude,“ řekl Turpin. Dodal, že neměl ponětí o jak obrovskou explozi šlo, dokud později na pobřeží neviděl videozáznam.

Will Bryan a jeho přítelkyně Erin byli v době výbuchu mezi pasažéry. „Když člověk viděl co se děje, neměl už čas cokoli udělat. Co bylo nejhorší, byli jsme na malé lodi. Kolem vás prší láva, nemáte se kam schovat. Kolem sebe máte šest metrů prostoru, do kterého se všichni chtějí ukrýt. Bylo to příšerné,“ popsal Bryan dění na lodi pro britskou BBC.

#UPDATE **SOUND UP** Here is new video of this morning's explosion from on board the tour boat that was hit by a lava bomb off the coast of the Big Island. Will Bryan captured the moment debris from the blast was hurled towards passengers on board the vessel. #Kilauea pic.twitter.com/ZmTKab12ku