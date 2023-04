Podle švédského prokurátora, který vyšetřuje loňské exploze na plynovodech Nord Stream, je nejvíce pravděpodobným scénářem, že za výbuchy stála "státem sponzorovaná skupina". Je nicméně stále "teoreticky možné", že měla incident na svědomí určitá nezávislá skupina, dodal Mats Ljungqvist. Doplnil, že typ výbušniny použitý při útocích vyloučil "velké množství hráčů", uvedla agentura Reuters.

Únik plynu z plynovodu Nord Stream v Baltském moři u pobřeží dánského ostrova Bornholm. | Foto: Profimedia

Potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, kterými Rusko posílalo a plánovalo posílat plyn do Německa a dále Evropy, loni v září poškodily dosud nevysvětlené výbuchy. V tu dobu plynovodem Nord Stream 1 plyn neproudil, což Rusko zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 sice byl dokončen, ale kvůli válce na Ukrajině a protiruským sankcím nebyl spuštěn.

Kdo stál za poškozením plynovodů, dosud není jasné. Německé úřady vycházejí z toho, že exploze byly dílem sabotáže, pachatele ale neznají. Stále se prověřuje několik možných hypotéz. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stojí západní země. List The New York Times nedávno napsal, že za sabotáží mohla být proukrajinská skupina. Ukrajina jakékoli zapojení do věci odmítá. O věrohodnosti této verze pochybuje i Rusko, napsal list Kommersant.

