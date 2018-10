Vyděrač, který otrávil v Německu dětskou výživu fridexem, si odsedí 12,5 roku

Prezidentská kancelář na nedělní ceremionál u příležitosti 100 let založení Československa nepozvala jen minimální počet lidí. Jsou to podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do prezidentské funkce. Do Vladislavského sálu na slavnostní udílení státních vyznamenání a Zemanův projev pozval Hrad stovky hostů, na následnou recepci do Španělského sálu má přijít až 3000 lidí, řekl dnes Ovčáček novinářům.