VIDEO: Boeingu se za letu obnažil motor. Cestující: Bylo to děsivé

O nebezpečné situaci nejprve informovala pasažérka Maria Falaschi, zprávu později potvrdily i aerolinky. „Bylo to děsivé. Slyšeli jsme ránu, po které se letadlo začalo otřásat. Posádka odvedla velmi dobrou práci,“ tweetovala Falaschi ihned po přistání letadla. Zprávu přinesl server Huffington Post.

K incidentu došlo 45 minut před přistáním. Let 1175 společnosti United Airlines nakonec nouzově v bezpečí přistál v Honolulu. Na letišti na něj čekali záchranáři a hasiči připraveni v případě problémů okamžitě zasáhnout. Kryt motoru pravděpodobně spadl do moře. Podle letecké společnosti piloti „postupovali podle protokolů, aby zajistili bezpečné přistání“.

Další z cestujících Erik Haddad zveřejnil video, ve kterém je vidět obnažený motor a jeho chvějícící se součásti.

Scariest flight of my life #ua1175 pic.twitter.com/hjCvrJ9VwV

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q

#ua1175 so glad we are all safe after our emergency landing. pic.twitter.com/bltAPWzYhn