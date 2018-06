Výhrůžka bombou na toaletě. Letadlo směřující do USA přistálo v Irsku

Let UA-971 amerických aerolinek United Airlines směřující z Říma do Chicaga musel neočekávaně přistát v Irsku poté, co byl na jedné z toalet nalezen načmáraný vzkaz, že na palubě se nachází bomba. Policie si vyžádala vzorky rukopisu od všech cestujících. Informovala o tom agentura Reuters.

Boeing 767 United Airlines. Ilustrační foto.Foto: CC BY-SA 2.0: BriYYZ/wikimedia.org

Vzkaz byl objeven krátce před 14 hodinou našeho času, kdy se letadlo nacházelo nad Atlantickým oceánem asi 200 kilometrů západně od pobřeží Irska. Po změně kurzu přistálo přibližně za hodinu na letišti Shannon poblíž západoirského Limmericku. Na palubě Boeingu 767 se v té době nacházelo 207 cestujících a 11 členů posádky. ČTĚTE TAKÉ: Nejsou motory, nejsou letadla. Aerolinky ruší kvůli potížím výrobců lety „Po posouzení situace se naše posádka rozhodla přesměrovat na nejbližší letiště," uvedly ve svém prohlášení aerolinky United Airlines. "Dodatečná bezpečnostní prohlídka bude provedena u všech cestujících a zavazadel,“ dodaly. Server Irish Times uvedl, že kromě prověření zavazadel odebrala místní policie vzorky rukopisů od všech cestujících. Pomocí grafologa se tak snaží vypátrat případného autora vzkazu. Není zatím jasné, zda byl vzkaz míněný pouze jako vtip ne jestli se jednalo o reálnou hrozbu. ČTĚTE TAKÉ: Boom pomohl Letišti Praha k rekordu. Z každého cestujícího získalo 298 korun Podle zdroje blízkého vyšetřování, který cituje agentura Reuters, se však nejedná o první takový vzkaz. Vyšetřovatelé chtějí rukopis porovnat i s dalšími podobnými poznámky, které již byly dříve nalezeny v letadle. Cestující ze zrušeného letu byli mezitím dopraveni do místních hotelů. Podle tiskového mluvčího aerolinek by měli být přepraveni do Chicaga v úterý. „Budeme pracovat na tom, abychom cestující dostali na jejich cestu do Chicaga tak rychle, jak to bude možné,“ řekl. ČTĚTE TAKÉ: Prahu a kyperskou Larnaku spojuje nová letecká linka

Autor: Pavel Škopek