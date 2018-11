Vyjednání o brexitu končí. Smlouva může být do dvou dnů, tvrdí britská vláda

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 000 Kč

Vývojáři softwaru Senior Software Design Engineer. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 65000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt se zaměstnavatelem e-mailem, , Spolupráce při plánování projektů, poskytování odhadů pracnosti a reportování stavu práce, Tvorba embedded a aplikačního software (např. C, C++, C#, Matlab), Zodpovědnost za včasnost a kvalitu plnění technických úkolů, Aktivní podíl na zlepšování stávajících konceptů a hledání nových příležitostí, , - Tvorba a úprava architektury a funkčních požadavků, - Tvorba a úprava software (včetné hledání a odstraňování chyb), - Tvorba a úprava testů, test procedur a skriptů, - Formální a neformální testování, - Tvorba dokumentace, - Podpora certifikace produktů, - Vývoj, úpravy a nastavení automatického vývojového / testovacího prostředí, , Následující zkušenosti a praxe uchazeče jsou vítány:, , Zkušenosti s vývojem embedded / aplikačního software (např. v jazycích C, C++, C#, Matlab), a automatizací vývojových / testovacích postupů, - Znalost moderních praktik vývoje SW je výhodou, - Zkušenost s plánováním projektů a odhadu pracnosti je výhodou, - Znalost komerčních standardů pro vývoj leteckého software podle DO-178 je výhodou, - Zkušenost s nástroji softwarového návrhu (např. Enterprise Architect) jsou výhodou, - Znalost skriptovacích jazyků (např. Perl, Python) je výhodou, - Znalost nástrojů pro verzování (např. ClearCase, SVN, Git) je výhodou , - Znalost systémů správy požadavků (např. DOORS) je výhodou, - Znalost nástrojů pro řízení změn (např. ClearQuest) je výhodou , - Znalost nástrojů pro správu testů a testovacích scénářů je výhodou, - Výborná znalost anglického jazyka je nezbytná, - Silné organizační dovednosti a analytické schopnosti, - Iniciativní, motivovaný, schopný samostatné práce, - Spolehlivý a důvěryhodný s vysokými etickými standardy chování, - Výborné komunikační schopnosti, - Týmový hráč, - Zájem pracovat v rychle se měnícím globálním firemním prostředí, , Zaměstnanecké výhody:, Stravenky, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, , Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou. Pracoviště: Honeywell international s.r.o. [1], Tuřanka, č.p. 1387, 627 00 Brno 27. Informace: Martina Hanušová, .