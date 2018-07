Výletní loď na Špicberkách zastřelila ledního medvěda. Schytala kritku

Posádka lodi plující pod německou vlajkou uvedla, že zvíře zabila v sebeobraně a chránila turisty, kteří si přijeli prohlédnout ostrovy.

V oblasti mezi norskými Špicberky a severním pólem je po většinu roku led. V létě ledové kry zabírají jeho plochu z 60 procent. Žije zde přes tři tisíce ledních medvědů, což je více než lidí.

Všechny lodě projíždějící oblastí jsou povinny mít s sebou speciální medvědí stráž, která chrání turisty na výletních plavbách.

„Panují zde velmi striktní pravidla. Na ostrovy totiž v létě zavítá množství ledních medvědů. Musíme být proto velmi opatrní,“ uvedl jeden ze strážců.

Smrt medvěda si ale ve světě vysloužila kritiku. „Přibližte se co nejblíže k polárnímu medvědovi v jeho přirozeném prostředí a pak ho zastřelte, až bude moc blízko,“ napsal například britský herec Ricky Gervais na twitter.

