Zatímco její otec pracoval na poli, žena se je snažila zastavit. To se nepodařilo a muži odjeli i s traktorem. Dívka rychle běžela za otcem a společně se pak na kolech vydali ujíždějící úředníky pronásledovat.

Dostihli je u sousední vesnice. Mehta se pokoušel s dvojicí domluvit, ale to se mu nepodařilo. Muži mu navíc pohrozili, že pokud je nenechá pokračovat dál, bude to mít fatální následky. „Farmář se svou dcerou se jim přesto postavili do cesty a začali se s muži hádat. Vymahači nakonec ženu dvakrát přejeli traktorem a odjeli,“ sdělil podle deníku The Independent tamním médiím policejní úředník Manoj Ratan Čothe.

Podle Mehtovy výpovědi vymahači Kumariovou nejdříve srazili, a poté ještě se zemědělským vozem couvli, aby ji přejeli znovu. Mladou ženu okamžitě převezli do nemocnice v hlavním městě státu Ráňčí, kde lékaři už mohli jen konstatovat její smrt. Případ byl následně předán policii. „Vyšetřujeme vraždu, při níž probíhá zatýkání obviněných,“ informoval zástupce policie.

Nezvládal splácet dluhy

Indický farmář Mithileš Kumar Mehta si v roce 2018 vzal od společnosti Mahindra Finance půjčku, kterou měl splatit ve čtyřiačtyřiceti měsíčních platbách ve výši 14 300 rupií (zhruba 4,4 tisíc korun).

Kvůli pandemii koronaviru se však dostal do existujících potíží, a tak posledních šest měsíců nebyl schopný svůj závazek splácet. V září se mu ale podařilo získat část, chtěl dluh snížit prostředků. „Když se vydal poplatek uhradit, společnost po něm požadovala dalších deset tisíc rupií jako poplatek za pozdní platbu,“ citoval britský list The Independent policejního úředníka.

Muž však odmítl zaplatit a odešel. „Finanční společnost následně rozhodla, že farmář musí zaplatit do 22. září,“ uvedl dál policista. Již 15. září se však do farmářova domu vydali vymahači.

Společnost je hluboce znepokojena

K tragickému incidentu se vyjádřili i samotní představitelé finanční společnosti, jež má život mladé ženy na svědomí. „Událost, při níž došlo k lidské tragédii, nás hluboce zarmoutila a znepokojila. Celou situaci prošetříme ze všech hledisek a provedeme také prověrku vymáhajících agentur třetích stran, které byly využity,“ sdělil v prohlášení na twitteru výkonný ředitel skupiny Mahindra Aniš Šah.

Dále se v příspěvku psalo, že společnost poskytne úřadům veškerou podporu při vyšetřování a především bude stát při rodině oběti.