„Jednání se zabývala výhradně tématem výměny. Je proto nesprávné z toho vyvozovat nějaké hypotetické závěry, že by to mohl být krok k překonání krize, která nyní v našich bilaterálních vztazích vládne,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Bilaterální vztahy zůstávají v žalostném stavu,“ dodal.

Předání obou vězňů se odehrálo ve čtvrtek na letišti v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Grinerovou zadrželi na moskevském letišti Šeremeťjevo v únoru těsně před útokem ruské armády na Ukrajinu, tedy v době stupňujícího se napětí mezi Ruskem a USA. Basketbalistku ruské úřady obvinily z pašování drog kvůli tomu, že u sebe měla náplně do elektronických cigaret s hašišovým olejem. Dvojnásobná olympijská vítězka byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog.

But je trofejí pro Putina. USA si vytvořily nevýhodnou pozici pro vyjednávání

Pětapadesátiletý But strávil v americké věznici téměř 15 let. Svého času byl jako pašerák zbraní jedním z nejhledanějších mužů světa. Kvůli své ochotě vyzbrojit téměř kohokoli včetně států nebo povstaleckých skupin v Africe, Asii i Jižní Americe si vysloužil přezdívku „obchodník se smrtí“.

But v rozhovoru s ruskou státní televizí RT uvedl, že se jen těžko popisuje, jak se po propuštění do Ruska cítí. Řekl také, že se v americké věznici nesetkal s výrazně protiruskými náladami a že mnoho jeho spoluvězňů sympatizovalo s Moskvou, napsala agentura Reuters.

Butova manželka: Necestoval v okovech

Ruská agentura TASS předtím citovala vyjádření Butovy manželky Ally, podle které se její muž po cestě cítil „příšerně“ a byl vyčerpaný.

„Řekl, že je vděčný americké straně za to, že ho nakrmili. Tolik jsem nejedl za posledních skoro 12 let, řekl. Chovali se k němu dobře, s respektem. Necestoval v okovech,“ uvedla.

Basketbalistka za obchodníka se zbraněmi. Moskva předala USA Grinerovou

Letadlo s Grinerovou podle agentury AP patrně přistálo v San Antoniu v americkém Texasu. Basketbalistka nyní s největší pravděpodobností zamíří do místního nemocničního zařízení. Americká vláda toto zařízení využívá pro osoby, které jim mají poskytnout hlášení, nebo vyžadují citlivý přístup lékařů, uvedl list The New York Times.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby řekl v rozhovoru stanici MSNBC, že Grinerová po přistání v Texasu "působila zdravě a v dobré náladě". Americký prezident Joe Biden řekl, že pro Grinerovou dnes skončily měsíce pekla.