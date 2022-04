Let se uskutečnil v nedělní podvečer na neznámém místě v Arizoně. Dvě letadla vystoupala do výšky 3688 metrů, kde piloti spustili systém vzduchových brzd, aby následně oba mohli vyskočit z kokpitů. Aikinsovi se podařilo úspěšně nasednout do druhého letadla, ale Farringtonovi nikoliv.

Letadlo se totiž vymklo kontrole a Farringtona bylo slyšet, jak ve vysílání říká: „Modré letadlo je neovladatelné.“ Pilot následně otevřel svůj padák a bezpečně přistál v odlehlé oblasti. Neřízený letoun měl na sobě též padák, který se automaticky aktivoval, když se dostal do určité výšky před dopadem na zem. Jeho stav ani poloha nebyly bezprostředně známé.

