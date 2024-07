Australský odborník na kyberbezpečnost Troy Hunt na síti X označil páteční problémy počítačových systémů po celém světě za nejrozsáhlejší IT výpadek v historii. Podle kybernetického korespondenta BBC je řešení komplikované, neboť firmy musí každý počítač restartovat zvlášť. Šéf společnosti CrowdStrike na X potvrdil, že aktualizace bezpečnostního softwaru jeho firmy způsobila potíže počítačů pracujících s operačním systémem Windows.

„Nemyslím si, že je příliš brzy to říci: tohle bude největší IT výpadek v historii,“ napsal Hunt. „Je to v podstatě to, čeho jsme se báli v případě Y2K, až na to, že se to tentokrát stalo,“ dodal v dalším příspěvku na X. Y2K neboli problém roku 2000 byla obava z hrozícího rozsáhlého globálního výpadku při přechodu z letopočtu 1999 na 2000 u systémů, které letopočet zapisovaly jen posledními dvěma číslicemi. Černé scénáře se ale tehdy nenaplnily, mimo jiné díky velkému úsilí odborníků na IT.

Podle šéfa společnosti CrowdStrike, která je považována za předního světového poskytovatele systémů kybernetické bezpečnosti, George Kurtze firma "aktivně spolupracuje se zákazníky" na řešení potíží. Kurtz potvrdil, že výpadek je důsledkem aktualizace počítačů využívajících systému Windows od Microsoftu. Sítí s operačními systémy Linux a Mac se podle něj problém netýká. „Nejedná se o bezpečnostní incident ani o kybernetický útok. Problém byl identifikován, izolován a byla nasazena oprava," dodal.

Každý počítač bude nutné restartovat

Situaci ovšem podle kybernetického korespondenta BBC komplikuje skutečnost, že problém nemá centrální řešení. „To znamená, že to zřejmě není něco, co by se dalo opravit centrálním příkazem od správce IT v centrále firmy. Budou muset jít a restartovat každý postižený počítač,“ poznamenal korespondent Joe Tidy. Připomněl, že CrowdStrike má zhruba 24.000 zákazníků a většinou jde o velké společnosti a instituce. Počet zařízení, které by bylo nutné ručně restartovat, by tak podle Tidyho mohl být "enormní".

Výpadky systémů od rána ohlásila řada letišť z celého světa, která měla problémy především s odbavováním cestujících. Vysílání byly nuceny přerušit některé televizní stanice ve Spojeném království, Spojených státech či v Austrálii, včetně MTV, Sky News nebo australské mutace ABC. Problémy měly rovněž nemocnice v Británii a Německu.