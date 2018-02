Vyschlé Kapské Město odložilo "den bez vody". Krize ale pokračuje

„Den nula byl posunut o další měsíc. Hlavním důvodem je snížená spotřeba vody obyvatel města,“ prohlásil politik Mmusi Maimane.

Nařízení za omezení spotřeby vody ale stále platí. Povolený limit je 50 litrů denně.

Pro srovnání - v Praze je v současné době spotřeba vody na osobu asi 108 litrů – nejvíce připadne na osobní hygienu (40 litrů) a WC (24 litrů). Američané spotřebují mezi 300 až 380 litry denně, uvádí americké ministerstvo vnitra.

„Zatím jsme ještě nedosáhli cíle celkové spotřeby – 450 megalitrů denně (1 megalitr = 1 milion litrů, pozn. red.). Podařilo se nám ale snížit spotřebu o tři megalitry denně na 523 megalitrů,“ doplnil Maimane. Poděkoval také farmářům, kteří vodu dováží ze svých soukromých nádrží.

Krize má několik příčin. Během posledních třech zim přišlo málo srážek. Podle klimatologa Piotra Wolski z Univerzity Kapského Města se v oblasti takováto sucha opakují jednou za 300 let. Systém zásobování vodou se se suchem dobře vyrovnal první dva roky, třetí už ale nezvládl.

Město také nezvládlo dramatický nárůst obyvatel. Od roku 1994, kdy skončil režim Apartheidu a v zemi přestala vládnout bílá menšina, narostl počet obyvatel o 80 procent. Rozvoj velkoměsta zcela nerespektoval přírodní podmínky.

K tak dramatické situaci nicméně stejně nemuselo dojít. Jak píše týdeník The Economist, vláda již v roce 2007 město varovala, že do roku 2015 musí nutně vyřešit své zásobování s vodou, nebo bude mít vážný problém. Nicméně vládnoucí Demokratická aliance, která je na státní úrovni v opozici, ve městě nějaká opatření zavedla. Například donutila lidi si instalovat měřiče.

Distribuci vody z nádrže do města ale provádí centrální vláda, která učinila ještě méně. Navíc vodu v nádržích prodávala farmářům za dotované ceny.

Život ve druhém nejlidnatějším městě ale zatím krize s vodou vážně nepoznamenala.

#DayZero has been pushed back by another month! This time to 9 July.



CPT residents kept their consumption down to an average of 523 Million litres per day over the last week.



Thank you for your commitment & resilience. We can #DefeatDayZero this year.