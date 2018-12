V Maroku zadrželi již celkem 19 lidí v souvislosti s vraždou dvou turistek ze Skandinávie. S odvoláním mluvčího marockých tajných služeb o tom informovala agentura AP. Úřady vraždu vyšetřují jako teroristický čin.

"Za poslední dva dny bylo zatčeno deset nových podezřelých v souvislosti s vraždou čtyřiadvacetileté Dánky Louise Jespersenové a osmadvacetileté Norky Maren Uelandové," uvedl pro agenturu AP Boubker Sabik, mluvčí marocké národní bezpečnostní agentury.

Vražda byla náhodná

V rozhovoru pro televizi 2M uvedl, že vražda byla pravděpodobně provedena náhodně. IS tedy zřejmě vraždy nijak nekoordinoval.

Dívky se vypravily na horu Túbkál, nejvyšší vrchol pohoří Vysoký Atlas, a postavily si stan poblíž obce Imlíl, která slouží jako výchozí bod k výstupu. Jejich těla našel minulé pondělí francouzský pár.

Žena popsala norskému listu VG, že by chtěla na pohled, který se Francouzům na stan dívek z Norska Dánska naskytl, zapomenout. VG hovořil i se dvěma Čechy, kteří byli v oblasti. Dánské ministerstvo zahraničí vydalo varování k cestám do Maroka.

"Byl to hrozný šok," řekla o prvním pohledu na otevřený stan dívek. Francouzi prý scénu vyfotografovali, aby mohli policistům ukázat, co našli. "První člověk, na nějž jsme padli, nemluvil anglicky ani francouzsky. Snažili jsme se mu to vysvětlit, ale nerozuměl. Šli jsme dál a našli muže, který mluvil francouzsky, nakonec jsme zavolali policii," sdělila francouzská turistka, která je stejně stará jako mrtvá Norka.

Hlavní podezřelí jsou čtyři Maročané

Vražda je připisována čtyřem Maročanům, kteří byli identifikováni a na videu slibovali věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS). VG otiskl fotografie tří z nich. Vražda je vyšetřována jako teroristický čin.

Někteří další zatčení měli podle vyšetřovatelů u sebe zbraně a „podezřelý materiál“ určený k výrobě výbušnin.

Dánské zpravodajské služby již dříve potvrdily, že ověřily věrohodnost videa, které se objevilo na internetu a na němž je zachycena vražda jedné z turistek. Žena v záběru údajně křičí, zatímco jí muž podřízne hrdlo kuchyňským nožem.

Britský deník The Guardian s odkazem na zdroj z Imlílu napsal, že jedna žena byly nalezená mrtvá uvnitř stanu, tělo druhé pak leželo před stanem.

Dánské ministerstvo zahraničí vydalo varování před cestami do Maroka s tím, že je nebezpečí terorismu a kriminality. Už v minulosti úřad nedoporučoval chodit do marockých hor jednotlivě, ale využívat místních průvodců a chodit ve větších skupinách.