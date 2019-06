Z odpovědnosti za katastrofu malajsijského letounu na lince MH17, při níž zahynulo 298 lidí, budou souzeni Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Novinářům to v nizozemském Nieuwegeinu sdělily rodiny pozůstalých, které s výsledky šetření seznámila skupina mezinárodních vyšetřovatelů.

"Je to právě to, v co jsme doufali. Je to začátek, je to dobrý začátek," prohlásila Silene Fredrikszová Hoogzandová, jejíž syn Bryce byl mezi mrtvými. Dodala, že nepředpokládá, že by se obvinění k soudu dostavili. Girkin, známý rovněž jako Strelkov, je bývalým důstojníkem ruské kontrarozvědky, který v povstaleckém Donbasu v době neštěstí působil jako "ministr obrany".