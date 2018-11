Napětí po volbách v USA: pozornost se upíná na těsný boj o Floridu a Arizonu

Výsledky amerických voleb do Kongresu nejsou stále kompletní, v některých státech je navíc výsledek velmi těsný. Zejména se jedná o Floridu a Arizonu. Pokud by tam zvítězili republikáni, převaha jejich strany ve stočlenném Senátu by byla ještě výraznější.

Stále se bojuje o Floridu, kde se utkali demokrat Bill Nelson a republikán Rick Scott, který o sněmovní mandát usiluje z pozice guvernéra. Nelson ale stále odmítá uznat těsné vítězství Scotta a odkazuje na fakt, že ještě nejsou sečteny všechny hlasy. Pokud je rozdíl menší než 0,5 procenta, je na Floridě ze zákona povinné přepočítat všechny hlasy. ČTĚTE TAKÉ: Volby v USA: Demokraté ovládli Sněmovnu, republikáni udrželi Senát Naproti tomu v Arizoně probíhá souboj dvou žen, demokratky Kysten Sinemaové a republikánky Marthy McSallyové. Zatím vede McSallyová o necelé jedno procento. Podle agentury AP se budou výsledky upřesňovat následujících několik dní. ČTĚTE TAKÉ: Úspěch demokratů sváže Trumpovi ruce. Pro korunu je to plus, říká ekonom Hlasy se stále sčítají či kontrolují ve státech Kalifornie, New York, Georgia nebo Washington. Také tam se jednalo o velmi těsný výsledek. Nejistých je také asi dvacet mandátů do Sněmovny reprezentantů, i když demokraté mají už svoji většinovou pozici po osmi letech jistou. Ztráta guvernérských postů Během kongresových voleb se v některých státech Spojených států amerických rozhodovalo o postech guvernérů. Konkrétně se jednalo o 26 klíčových správních pozic. Demokraté získali na úkor republikánů sedm guvernérských pozic. Republikáni ale zvítězili na Floridě a v Ohiu, což jsou státy, které mohou za dva roky rozhodovat ve prezidentských volbách. ČTĚTE TAKÉ: V amerických volbách se psala historie. První muslimky, indiánky a gay Ve státě Georgia afroameričanka a demokratka Stacey Ambarmsová stále neuznala svoji porážku a výhru Briana Kempa a doufá, že se bude hlasování příští měsíc opakovat. Výsledek byl rovněž velmi těsný. Demokraté překvapivě ovládli guvernérské posty v Michiganu, Pensylvánii a v Kansasu, kde v prezidentských volbách v roce 2016 vyhrál Donald Trump. Před volbami drželi demokraté 17 guvernérských postů a demokraté 33. Po úterních volbách je poměr 24 ku 26. ČTĚTE TAKÉ: Novinář CNN se hádal s Trumpem a přetahoval o mikrofon. Přišel o akreditaci

Autor: Lenka Jančarová