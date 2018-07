Vyslýchat Američany nebudete, vzkázal Trump Rusům. Pak pozval Putina do USA

Na oplátku dvanácti Rusů, kteří se údajně vměšovali do prezidentských voleb USA v roce 2016 a které Spojené státy podezřívají, chce prezident Vladimir Putin vyslýchat Američany v Rusku. Jeho protějšek z Bílého domu Donald Trump s jeho návrhem nesouhlasí, pozval však Putina na návštěvu.

Návrh vzešel od ruského prezidenta už na pondělním summitu s Trumpem v Helsinkách. První muž USA se ve čtvrtek – podle prohlášení Bílého domu – v reakci nechal slyšet, že jej určitě zváží, již teď s ním ale nesouhlasí.

Namísto toho se Trump rozhodl, že pozve ruského státníka do Ameriky. Podle vyjádření Bílého domu chtějí USA uskutečnit tuto schůzku na podzim v prozatím blíže neupřesněnou dobu. Rusové se k nabídce doposud nevyjádřili.



Je možné, že se bude jednat o první přímou schůzku od pondělního jednání ve Finsku. To mělo kontroverzní dohru – ačkoli Trump prohlásil na tiskové konferenci, že Rusové americké volby neovlivnili, po summitu otočil a opravil se, že prý „nevidí nic, co by vměšování vyvracelo“.

Stejně tak Trump ve čtvrtek uvedl, že podle něj je sám Putin za ono vměšování zodpovědný. „Ano, stejně jako se já domnívám, že jsem zodpovědný za věci, které se v této zemi dějí,“ řekl v rozhovoru s CBS. Zároveň si ale americký prezident myslí, že USA pro Rusko již nejsou hlavním cílem.



Zmíněná pozvánka Putinovi se podle britské BBC setkala prozatím spíše s výsměchem či znepokojením. „Tohle teda bude něco,“ smál se například vedoucí amerických tajných služeb Dan Coats. Dodal také, že stále neví, o čem Putin s Trumpem na pondělním summitu diskutovali za zavřenými dveřmi.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. července 2018

…proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems…but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. července 2018

Souhlasí s ním i senátor Chuck Schumer. „Dokud nevíme, co se během dvouhodinové schůzky doopravdy stalo, neměl by prezident Trump s Putinem absolvovat žádná další soukromá jednání. Ne ve Státech, ne v Rusku, zkrátka nikde,“ uvedl v prohlášení.