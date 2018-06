Vystavíme migrační centra v Africe, hlásá EU. Tunisko odmítá

Zmíněné řešení by pravděpodobně dokázalo zamezit ztrátám na životech migrantů při cestě do Evropy, popřípadě několikaměsíčnímu přebývání v nuzných podmínkách a návratu zpět do Afriky. Uvedl to minulý týden při schůzce s italským premiérem Contem francouzský prezident Emmanuel Macron.

Evropský komisionář pro problematiku migrace Dimitris Avramopoulos uvedl, že EU by ráda intenzivně spolupracovala s Alžírskem, Egyptem, Libyí, Nigerem, Tuniskem či Marokem, prozatím ale žádná ze zmíněných zemí svůj souhlas nevyslovila.



Na druhou stranu však ani Unie doposud oficiální požadavek nevznesla. „Problém se musí prodiskutovat se všemi zeměmi. Oficiální návrh ale na stůl ještě nikdo nepoložil,“ potvrdil Avramopoulos. Stále je také třeba zodpovědět spoustu právních a praktických otázek. Je například nejasné, zda migranti, kteří se již budou nacházet v evropských vodách, mohou být na sever Afriky vůbec navráceni.

Our European migration policy is and should continue to be built on European values and principles of solidarity, responsibility, and respect for human rights. We can develop new means or methods to address migratory challenges but we should not turn our back on our principles. pic.twitter.com/kc2TjcIXBe