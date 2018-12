Britský konzervativec John Procter patří mezi 75 britských europoslanců, kteří 29. března příštího roku „přijdou o práci“. Tím, že Británie vystoupí z EU. Jak říká v rozhovoru pro Deník, Británie vystoupí z unie na čas.

Počítáte i po pondělním odloženém hlasování o dohodě mezi unií a Velkou Británií o vystoupení z EU s tím, že Spojené království skutečně 29. března odejde z unie?

Nepochybuji o tom, že tento termín dodržíme a 29. března skutečně z Evropské unie odejdeme. Splníme tím vůli britského lidu, který v referendu 52 procenty hlasů rozhodl o tom, že z unie máme odejít. Tuto vůli musíme respektovat.

V britském parlamentu ale evidentně teď není většina, která by byla ochotna odsouhlasit s EU uzavřenou dohodu o odchodu Británie. Bude to tedy podle vás odchod s dohodou, nebo bez dohody?

Jsem přesvědčen, že to bude odchod s dohodou. Někteří moji kolegové v britském parlamentu mají sice výhrady k určitým částem tohoto dojednaného dokumentu, ale premiérka Theresa Mayová nyní vyjednává na své cestě po Evropské unii o změnách, které by je měly uspokojit. Věřím, že se jí to podaří.

A co je tím klíčovým problémem dohody. Je to opravdu hranice mezi Irskem a Severním Irskem?

V podstatě je to tak. Musíme si uvědomit, že pro Velkou Británii hraje tato hranice velice klíčovou roli. Zároveň ale nechceme připustit, abychom se kvůli „pojistce“, aby tato hranice zůstala otevřená, dostali například do postavení, jako má vůči Evropské unii Norsko. To dnes Bruselu platí, jako by bylo členskou zemí, a navíc pro něj platí i volný pohyb osob. A právě problém imigrace (z EU) byl jedním z hlavních důvodů, proč Britové hlasovali pro brexit.

Je otázka otevřené i uzavřené hranice mezi Irskem a Severním Irskem rozhodováním mezi mírem a novým násilím?

Ano, je to tak, jak říkáte.

Zůstane pro Británii i po vystoupení z EU unie nejbližším spojencem, nebo se bude Londýn více orientovat na USA či Austrálii a Kanadu?

Určitě zůstaneme blízkými spojenci. I se zeměmi, jako je Francie nebo Německo.