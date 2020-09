Vystrčil se dnes s Cchaj setkal poté, co udělila in memoriam Řád příznivých oblaků jeho předchůdci Jaroslavu Kuberovi. Vyznamenání převzal právě Vystrčil. Podle tiskové mluvčí Senátu Sue Nguyen Vystrčil daroval tchajwanské prezidentce plaketu z českého skla, anděla strážného z českého vltavínu a křížek z českého granátu. Po setkání s Cchaj se Vystrčil setkal také s ministrem zahraničí Wuem.

Již v minulých dnech mluvil s premiérem Su Čen-čchangem, předsedou parlamentu Jou Si-kchunem a s několika členy vlády. Na tiskové konferenci na tchajwanském ministerstvu zahraničních věcí řekl, že pozval předsedu Legislativního dvora, tedy místního parlamentu, do České republiky. Zdůraznil, že půjde o pracovní cestu, protože na pozvání na oficiální cestu nemá oprávnění. Česká republika Tchaj-wan jako samostatný stát neuznává. Podle Nguyen pozvání zaznělo již na úterním vzájemném setkání. Jou pozvání potvrdil. Řekl, že se do Prahy těší.

Vystrčil také zmínil, že se jedná o vstupu silné tchajwanské banky na český trh. Neformálně to podle něj potvrdila prezidentka Cchaj. Ta v projevu při předávání řádu zesnulému Kuberovi řekla, že zřízení pobočky v Česku zvažují dvě tchajwanské akciové banky.

Pokud by podle předsedy Senátu banka do ČR přišla, významně by to usnadnilo tchajwanské investice v Česku. Jméno banky nezmínil. V pátek by ale měl navštívit Taiwan Cooperative Bank, která podle neoficiálních informací otevření pobočky zvažuje.

Možnost investic

Vystrčil řekl, že senátní delegace české vládě nabídne možnosti investic, které naznačily tchajwanské investiční společnosti, které mají zájem investovat v České republice nebo přenést výrobu do ČR. Zprávu pro vládu má připravit tříčlenná skupina senátorů, která také české vládě představí možnosti spolupráce s Tchaj-wanem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Další možnou spolupráci vidí v oblasti zdravotnictví, v boji proti koronaviru, při výměně studentů nebo v biotechnologiích. Připomněl také možnost zřízení přímé linky mezi Tchaj-pejí a Prahou.

"Co se týká tchajwanských kapitálových investic nebo investic v podobě vzniku nové výroby, tak potvrzuji, že jsme se bavili výhradně o technologiích a investicích, které přináší velkou přidanou hodnotu," řekl předseda Senátu. "Shodli jsme se na tom, že spojení vědeckých schopností a flexibility českých podnikatelů se schopnostmi aplikovat technologie tchajwanských podnikatelů by mohly přinést velmi významné výhody a úspěchy pro obě strany," dodal.

Zdroj: Deník