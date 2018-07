Vysušené Kapské Město by mohly zachránit ledovce. Musí je přivézt z Antarktidy

Sucho v jihoafrickém Kapském Městě by mohly vyřešit ledovce z Antarktidy. Stačí jediné - přepravit obrovský kus ledu k africkému pobřeží. S odvážným plánem na záchranu vysušeného města přišel jihoafrický námořní kapitán Nick Sloane, jehož firma dokázala vyprostit uvízlou loď Costa Concordia. Ta v roce 2012 ztroskotala u italského pobřeží.

„Ano, jedná se o šílený nápad. Ale když se jím začnete zabývat podrobněji, zjistíte, že by to mohlo fungovat,“ řekl šestapadesátiletý Sloane britskému deníku Daily Mail.

Podle jihoafrického námořníka, který před pěti lety velel záchranné operaci na vyproštění vraku lodi Costa Concordia, by jediný ledovec o váze přibližně 70 tisíc tun mohl Kapskému Městu dodávat 150 milionů litrů pitné vody denně po dobu jednoho roku. To znamená, že by byl bez problémů schopen pokrýt třetinu vody, kterou Kapské město každoročně spotřebuje.

Na Antarktidě dochází každý rok k odlamování až 2000 miliard tun ledu, připomíná Daily Mail. Právě tohoto přirozeného odlamování ledu by chtěl Sloane podle svých slov využít při přepravě ledovce do Kapského Města.

„Většinu odlomeného ledu bohužel zachytí Agulhaský teplý proud, který kry drží v Jižním oceánu u břehů Antarktidy. Proto se musíme pokusit o navedení ledovce do studeného Benguelského proudu, ve kterém by se dokázal doplout až ke Kapskému Městu,“ vysvětlil Sloane, který již dokonce vypočítal ideální rozměry ledovce.

„Nejlepší by bylo, pokud by asi 1000 metrů dlouhý, 500 metrů široký a nejméně 200 metrů tlustý. Důležité také je, aby byl pokud možno plochý,“ dodal Sloane. Před náročnou cestou, jejíž délka je odhadována na takřka dva tisíce kilometrů, by musel být vybraný ledovec obalen izolační tkaninou, aby příliš rychle neroztával. I tak by se jeho velikost během přepravy zmenšila nejméně o 30 procent.

Sloane má jasno i pokud jde o způsob, jakým by se z ledovce následně získávala pitná voda. „Ledovec by byl uskladněn na mělčině poblíž jihoafrického pobřeží. Jeho zpracování by bylo poměrně jednoduché – těžba vody by probíhala v otvoru uvnitř ledovce. Jelikož zásoby uložené v ledovci bývají většinou naprosto čisté, voda by nejspíš nepotřebovala žádné chemické úpravy,“ uzavřel.

Jeho nápad vzbudil rozporuplné reakce. Zatímco někteří odborníci ho odsoudili jako zoufalé řešení, které nepřinese téměř žádné výsledky, jiní se domnívají, že je plán proveditelný. Nejen zástupce starosty Kapského Města Ian Neilson ovšem upozorňuje na jeho finanční náročnost.

Podle agentury AFP vyjde doprava jednoho ledovce do Kapského Města na 160 milionů dolarů (asi 3,5 miliardy korun).

Jisté je, že Kapskému městu rychle dochází čas. Podle nejnovějších odhadů by k takzvanému Dni nula, kdy vysušené město zcela přijde o pitnou vodu, mělo dojít nejpozději příští krok. Současná krize má přitom několik příčin.

Během posledních třech zim přišlo málo srážek, přičemž podobná sucha se v oblasti obvykle opakují jednou za 300 let. Tamní systém zásobování vodou se se suchem dobře vyrovnal první dva roky, třetí už ale nezvládl. Město se také nevypořádalo s nárůstem počtu obyvatel o osmdesát procent, ke kterému došlo po roce 1994, kdy skončil režim apartheidu.