Vytvoříme vesmírné síly jako další sektor americké armády, prohlásil Trump

„Tímto jsem pověřil ministerstvo obrany a Pentagon, aby okamžitě spustil nezbytný proces na vytvoření vesmírných sil jako šestého sektoru armádních složek,“ prohlásil Trump na setkání Národní vesmírné rady v Bílém domě.

„Náš osud mimo Zemi, není jen záležitostí národní identity ale i národní bezpečnosti,“ dodal. Spojené státy podle něj nesmí dopustit, „aby vedly Čína, Rusko a další země.”

Trump tuto ideu představil v již v březnu. „Vesmír je válečné pole, kde se dá válčit stejně jako na souši, ve vzduchu i na moři,“ prohlásil tehdy. Později dodal, že záležitost mínil jako vtip, zatímco probíral vládní výdaje na kosmický výzkum.

S plánem ale tehdy nesouhlasil šéf pro obranu a vzdušné síly v Bílém domě James Mattis.

„Nesouhlasím s vytvořením nového sektoru armády v době, kdy se zaměřujeme na omezení našeho válečného úsilí,“ napsal tehdy Mattis v dopise do výboru pro obranu amerického Kongresu.

I když by zákon o vytvoření nového armádního sektoru v Kongresu prošel, proces jeho vytváření by nezačal dříve než v listopadu. Nové vesmírné jednotky by byly propojené ze vzdušnými jednotkami, podobně jako mají vzdušné jednotky vztah k námořnictvu.

Nejmladším sektorem americké armády je letectvo, které vzniklo před 71 lety po druhé světové válce.

