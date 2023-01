Podle prvních zjištění vše nasvědčovalo tomu, že muž, dvě ženy a pět dětí někdo zastřelil. Podezřelým byl otec rodiny. Nyní kriminalisté zveřejnili další detaily hrůzného případu.

Deník The New York Times na základě policejního vyšetřování informoval, že dvaačtyřicetiletý Michael Haight nejdřív zastřelil svou čtyřicetiletou ženu Taushu, její osmasedmdesátiletou matku Gail Earlovou a svých pět dětí, které úřady nejmenovaly, ale identifikovaly je jako tři dívky ve věku sedmnáct, dvanáct a sedm let a dva chlapce ve věku sedmi a čtyř let a poté obrátil zbraň proti sobě.

Podle kriminalistů se vražda se sebevraždou udály kvůli blížícímu se rozvodu manželů. Úřady potvrdily, že Haightová podala 21. prosince žádost o rozvod. Její matka měla údajně páru pomáhat v těžkém období, kterým si procházel.

Šéf policejního oddělení města Enoch Jackson Ames na tiskové konferenci uvedl, že policie se již před několika lety zapojila do některých vyšetřování spojených s rodinou. Odmítl ale upřesnit, do jakých. „Ano, s rodinou jsme byli obeznámeni,“ sdělil podle The New York Times novinářům. V poslední době ale strážníci do domu nebyli voláni. Také neupřesnil, jaký typ střelné zbraně Haight při vraždách použil.

Šokovaní sousedé

Smrt osmi lidí silně zasáhla zhruba osmitisícový Enoch ležící téměř čtyři sta kilometrů jižně od Salt Lake City. Obyvatelé pro The New York Times popsali město jako semknutou komunitu s mnoha dětmi, kde se domy prodávají jen zřídka. Čtvrť, kde policie našla oběti, je často plná hrajících si dětí a sousedů, kteří mezi sebou mají výborné vztahy a vzájemně si pomáhají.

O zavražděné rodině se také mluvilo vlídně. „Tausha byla nejlaskavější a nejštědřejší člověk a nikdy o nikom neřekla nic špatného,“ prozdradila tamní televizi KSTU-TV rodinná přítelkyně Tina Brownová, podle které se zastřelená žena mohla pro všechny rozdat. Pozitivně vykreslovaný byl i její manžel Michael. „Byl to respektovaný člen komunity a představitel zdejší církve. Z činu jsem opravdu v šoku," řekl The New York Times člen městské rady Richard Jensen. Z kostela dobře znal rodinu i další z dotázaných obyvatel města Aaron Diamond, podle kterého to byla úžasná a milá rodina. Dodal také, že Haight pracoval pro pojišťovací společnost. „Všichni máme opravdu zlomené srdce,“ pověděl Diamond deníku The New York Times.

Mezi jejich sousedy rodiny patřil i starosta města Enoch Jeffrey Chestnut. „Něco takového se příliš často nestává v blízkosti vašeho domu,“ řekl pro BBC. Dodal, že nejmladší zavražděné děti si hrávaly s jeho syny u něj na dvoře. Zpráva zasáhla i chod nedaleké školy v Cedar City, do které všech pět dětí chodilo. Jeden z představitelů podle BBC uvedl, že poměrně hodně studentů nebylo ve čtvrtek ve škole, protože truchlili. Úřady navíc vyslaly poradce a terapeuty, aby studentům pomohli vyrovnat se s úmrtím svých přátel.

Biden vyzývá k přísnějšímu opatření zbraní

K tragédii se vyjádřil i Bílý dům. „Prezident Joe Biden a první dáma Jill Bidenová truchlí spolu s obyvateli města Enoch,“ stálo v prohlášení, ve kterém prezidentský úřad také vyzval k dalšímu zpřísnění legálního držení střelných zbraní. „Příliš mnoho Američanů ztratilo své blízké nebo se jejich životy navždy změnily v důsledku násilí páchaného střelnými zbraněmi. Navíc jsou hlavní příčinou úmrtí dětí v USA,“ napsala kancelář hlavy státu. Připomněla i nedávné smutné výročí od masakru na základní škole v Sandy Hook, který se stal 14. prosince 2012.

Soustrast lidem postiženým násilným incidentem vyjádřil na svém twitterovém účtu i guvernér státu Utah Spencer Cox. Ten příčinu tragédie nazval nesmyslným násilím. Starosta Chestnut pro BBC uvedl, že místní komunita obdržela nabídky podpory od státní i federální vlády a také od Rady národní bezpečnosti USA. „Jsme velmi vděční celému světu, který na nás nyní myslí,“ řekl.

Podobné případy i v Česku

Hrůzné případy kvůli rodinným sporům se bohužel v nedávné době staly i v České republice. Nejčerstvější incident policie šetří letos v Krkonoších, kde čtyřicetiletá veterinářka z Prahy-západ nejprve uškrtila svého tříletého syna a následně spáchala sebevraždu. Podle vyšetřovatelů tak učinila, protože dítě mělo být z rozhodnutí soudu svěřeno do péče otci. Vyšetřování stále pokračuje.

Loni koncem listopadu policie objevila mrtvá těla dvou dospělých ve věku 34 a 32 let a dvouletého dítěte u pražské cyklostezky mezi Čakovicemi a Letňany. Podle prvních informací se mělo jednat o dvojnásobnou vraždu s následnou sebevraždou. Rovněž se předpokládalo, že motivem měly být rodinné spory. Podle zjištění CNN Prima News se však partneři měli domluvit na tomto drastickém činu, jelikož jejich dítě trpělo vážnou nemocí. Policie ale případ stále vyšetřuje.

V září se pak rodinná tragédie stala v domě v Měšicích na Praze-východ. Policie v něm našla třiačtyřicetiletého muže, devětatřicetiletou ženu a dvě děti ve věku kolem deseti let bez známek života. Výsledky pitvy ukázaly, že muž nejdřív legálně drženou zbraní zastřelil svou manželku a potomky a pak i sebe. Motivem v tomto případě byly přetrvávající manželské neshody. Manželství se údajně rozpadalo a žena měla požádat o rozvod. Stejný motiv stál i za případem ze srpna loňského roku v Rožnově pod Radhoštěm. Devětačtyřicetiletý muž podle vyšetřovatelů zastřelil svou pětatřicetiletou družku a své dvě dcery ve věku čtyř a dvou let. Poté zbraň obrátil proti sobě. Policie letos případ odložila, protože pachatel zemřel.

To ale nebyla jediná loňská otřesná vražda na Valašsku. V dubnu otřásl obcí Loučka výbuch rodinného domu, který jej výrazně poničil a část nemovitosti se zřítila. Hasiči pak v sutinnách nalezli čtyři lidská těla bez známek života a jednoho muže v kritickém stavu. Kriminalisté od začátku věděli, že se nejednalo o náhodu, ale příčinu neznali. Až vyšetřování odhalilo motiv a hrůzné okolnosti, které předcházely explozi. Jednatřicetilý otec rodiny nejprve nožem usmrtil svou dvaatřicetiletou manželku i tři malé děti a poté pořezal i sám sebe. Nakonec způsobil výbuch domu. Policie jej v červnu obvinila z trestného činu, za který mu hrozí patnáct až dvacet let vězení, nebo výjimečný trest.