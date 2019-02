Egyptští archeologové si mohou připsat další zajímavý objev. V provincii Minjá totiž nalezli starověké hrobky se zhruba padesátkou mumií. S odkazem na egyptské ministerstvo památek o tom informovala agentura Reuters. Mumie by měly pocházet z období dynastie Ptolemaiovců, tedy z doby před více než dvěma tisíci lety.

V Egyptě objevili padesátku mumií starých přes dva tisíce let. | Foto: Twitter.com/Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt