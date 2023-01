Psal se rok 1985 a desetiletý Troy Heller se během výletu do Vero Beach na Floridě rozhodl udělat něco, co znal hlavně z dobrodružných knih a televizních pořadů. Na papír napsal vzkaz, kde ve spodní části nezapomněl připsat: „P.S. Kdokoli tohle najde, zavolejte mi nebo napište.“ Následně ho vtěsnal do lahve od Pepsi a tu hodil do Atlantického oceánu.

Podle reportáže stanice CBS WLKY trvalo 37 let, než láhev někdo našel. Koncem listopadu loňského roku si jí všimli dva učitelé, když pomáhali odklízet trosky po hurikánu Nicole na břehu floridského města Sebastian. To je vzdálené zhruba 21 kilometrů severně od místa vyslání vzkazu. Učitelé si vyplavený nález nenechali. Místo toho jej předali poblíž se nalézající rodině Carmaxových. „Byl to výjimečný pocit, když nám láhev se vzkazem předali,“ sdělila televizní stanici Katie Carmaxová, která se shodou okolností procházela po pláží s manželkou a dvěma dcerami. Když si přečetly vzkaz, rozhodly se, že na něm napsané žádosti vyhoví, a tak se pustily do pátrání po neznámé osobě.

Pátrání po záhadném chlapci

Carmaxová na svém profilu na sociální síti TikTok sdílela video, jak přinesla láhev domů, rozbila sklo a vytáhla vzkaz, na kterém bylo Hellerovo jméno, věk, adresa a telefonní číslo. Jenže prvně nevěděla, že to byly údaje z 80. let minulého století. To zjistila až posléze. Naštěstí, na internetu je možné najít téměř vše, a proto po troše detektivní práce rodina Carmaxových nakonec podle CBS WLKY vypátrala Hellerovy aktuální kontaktní údaje.

Troy Heller stanici uvedl, že zrovna obědval, když mu někdo zavolal z Floridy. To ale ignoroval. Carmaxová se tedy rozhodla poslat muži textovou zprávu s přiloženou fotografií dopisu. To už samozřejmě příjemce SMS ohromilo. „Jakmile jsem to uviděl, ihned jsem si vzpomněl, že jsem to jako kluk napsal,“ řekl. Muže žijícího v Kentucky překvapilo, že láhev vydržela tak dlouho a nerozbila se. Navíc dodal, že absolutně nečekal, že se k němu vrátí. „Prostě jsem to hodil do oceánu, a nechal jsem tomu volný průběh,“ vypověděl.

Nálezkyně vzkazu pak neskrývala své nadšení, když se jí podařilo najít autora dopisu. „Opravdu jsem se těšila, až ho uvidím naživo,“ sdělila CBS WLKY. Rodina nakonec poslala vzkaz zpět Hellerovi spolu s vlastním psaním a fotografiemi. Heller si podle informací televizní stanice oboje zarámoval a vystavil ve svém domě. „V životě by mě nenapadlo, že se něčeho takového dožiju,“ řekl ohromený muž.

