Nazaret v rukou Židů. Před 85 lety uspěla operace Dekel, město dobyli Izraelci

Nazaret, dějiště Kristova dospívání, padl dnes v noci do rukou izraelských sil v Palestině, oznámil před 85 lety, 17. července 1948, americký deník The New York Times. Šlo o vyvrcholení operace Dekel, největší ofenzívy izraelských sil na severu Palestiny, zahájené těsně po vypršení prvního příměří v arabsko-izraelské válce roku 1948.

Nazaret v roce 1948. Snímek nizozemského fotografa Willema van de Polla zachytil celkem typickou pouliční scenérii s Araby, nákladním vozem a mulou | Foto: Wikimedia Commons, Willem van de Poll, volné dílo