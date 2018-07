Vztahy s Ruskem nikdy nebyly tak špatné, uvedl Trump před schůzkou s Putinem

V ponděli se Trump nejprve setkal na pracovní snídani s finským prezidentem Saulim Niinistöem. Tomu poděkoval za organizaci summitu.

Americký prezident uvedl, že má od summitu „nízké očekávání, možná ale dopadne dobře“. Podle něj je úspěch, že ke schůzce vůbec dojde. „Naše vztahy s Ruskem nebyly nikdy tak špatné kvůli americké hlouposti a zmanipulovanému honu na čarodějnice!“ napsal dnes ráno na svůj twitter Trump.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!