Je reálně možné, že Kreml už finančně nepodporuje ruskou soukromou žoldnéřskou Wagnerovu skupinu. Informovalo o tom v neděli britské ministerstvo obrany v pravidelné ranní zprávě vycházející ze zpravodajských informací. Skupina podle ministerstva kvůli finančnímu tlaku pravděpodobně směřuje k redukci počtu členů a přenastavení, hlavně kvůli snaze ušetřit na platech svých příslušníků.

Šéf wagnerovců Prigožin v prostorách budovy velitelství Jižního vojenského okruhu v Rostovu na Donu | Foto: ČTK/AP/Prigozhin Press Service

Od neúspěšné červnové vzpoury wagnerovců ruský stát zakročil proti některým dalším obchodním zájmům majitele Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. „Existuje reálná možnost, že Kreml už skupině neposkytuje prostředky,“ uvedlo v neděli britské ministerstvo.

Jestliže ruský stát už wagnerovcům finance nedává, jsou druhým logickým zdrojem financí běloruské úřady, tvrdí Londýn. „Jenže značně velká (ozbrojená) síla by znamenala významný a potenciálně nevítaný odliv skromných běloruských zdrojů,“ upozornilo britské ministerstvo.

Postrach ruských vesnic. Propuštění wagnerovci vraždí a znásilňují, píší média

Wagnerovci 24. června zahájili z okupované Ukrajiny tažení na Moskvu, namířené údajně proti vedení ruské armády a ruskému ministerstvu obrany. Několikahodinová vzpoura však vyzněla do ztracena, když ruský tisk ještě tentýž den překvapivě informoval, že se běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi povedlo dojednat s Prigožinem návrat bojovníků na základny.

Odchod do Běloruska

Putin poté v projevu k národu vyzval členy Wagnerovy skupiny, aby vstoupili do armády, nebo odešli do Běloruska. Řada z nich se skutečně do země, která je nejbližším spojencem Ruska, přesunula.