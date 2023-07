Ruský prezident Vladimir Putin přijal pět dní po vzpouře žoldnéřů z Wagnerovy soukromé společnosti jejich šéfa Jevgenije Prigožina v Kremlu. Spolu s ním se setkal i s více než 30 dalšími lidmi z vedení skupiny a veliteli. Podle agentury Interfax to řekl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Wagnerovci podle něj na schůzce zdůraznili, že Putina jako hlavu státu a vrchního velitele ozbrojených sil uznávají.

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a majitel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin (vpravo) na prohlídce oligarchovy restaurace | Foto: Wikimedia Commons, Úřad vlády Ruské federace/CC-BY-3.0

Schůzka se zástupci wagnerovců v Kremlu se odehrála 29. června, trvala asi tři hodiny a Putin na ni pozval 35 lidí včetně Prigožina, uvedl Peskov.

Putin podle mluvčího shrnul působení wagnerovců na Ukrajině a zhodnotil také „události 24. června“, kdy žoldnéři na protest proti ruskému armádnímu vedení podnikli tažení na Moskvu. Šéf Kremlu pak zástupcům žoldnéřské společnosti navrhl možnosti „dalšího pracovního a bojového uplatnění“.

Zásah vyšší moci. Prigožinovi vrátili zabavené miliardy rublů, tvrdí server

Putin dva dny po schůzce v Kremlu pronesl projev, v němž řekl, že většina wagnerovců jsou vlastenci a že mohou přesídlit do Běloruska nebo vstoupit do ruské pravidelné armády. O přesunu žoldnéřů do Běloruska nebo jejich začlenění do armády ale od té doby žádná oficiální prohlášení nebyla.

Kde je Prigožin?

Běloruský lídr Alexandr Lukašenko sice původně řekl, že Prigožin dorazil do Běloruska, o několik dní později ale tvrdil, že šéf wagnerovců je na území Ruska.