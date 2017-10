Wales ochromila invaze chobotnic. Po pláži se jich pohybovalo více než dvacet

AKTUALIZOVÁNO 2 8

Peter Madsen, dánský vynálezce, se přiznal k tomu, že na své ponorce rozřezal tělo švédské novinářky Kim Wallové. Odmítl ale, že by ji zabil. Dánská policie ve svém prohlášení uvedla, že Madsen také přiznal to, že rozřezané části těla hodil do moře. Podle něj Wallová zemřela v srpnu poté, co se otrávila oxidem uhelnatým uvnitř ponorky. Zprávu přinesla BBC.