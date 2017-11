Washington a Moskva svádějí souboj o vyšetřování chemických útoků v Sýrii

Rusko pravděpodobně už podesáté využije při hlasování o Sýrii své právo veta, jímž odmítne americký návrh. Rada bezpečnosti je přitom pod tlakem, protože mandát pracovní skupiny zabývající se vyšetřováním končí o půlnoci 16. listopadu, takže má-li být její činnost obnovena, zbývá naprosté minimum času. Informuje o tom agentura DPA.

"Potřebujeme, aby Rada bezpečnosti OSN hlasovala o obnovení společného vyšetřovacího mechanismu pro Sýrii, čímž zajistí, že Assadův režim nebude už nikdy hromadně zabíjet chemickými zbraněmi," napsal na svůj Twitter ještě před hlasováním americký prezident Donald Trump.

Need all on the UN Security Council to vote to renew the Joint Investigative Mechanism for Syria to ensure that Assad Regime does not commit mass murder with chemical weapons ever again.