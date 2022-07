Americkou Atlantu svíral v letech 1979 až 1981 strach. Rodiče černošských dětí v tom období své potomky raději nepouštěli ven. Ve městě totiž řádil brutální vrah nebo vrazi, kteří měli v rozmezí tří let na kontě už skoro třicet obětí - několik dospělých, dospívajících, ale i malé děti. Oběti zmizely, když šly do obchodu, na plovárnu, za přáteli.

Jak vražd přibývalo, vyšetřovatelé si uvědomili, že by je mohl mít na svědomí společný pachatel. V Atlantě začal platit noční zákaz vycházení a o pomoc byla požádána FBI. „Pro informaci agentury uvádíme, že od 28. července 1979 bylo v Atlantě nahlášeno patnáct pohřešovaných černošských dětí ve věku od sedmi do patnácti let. V jedenácti případech byla objevena zavražděná těla. Mezi zmizelými bylo třináct chlapců a dvě dívky. Z jedenácti vražd šlo v jednom případě o zastřelení, ve dvou o ubodání, dvě osoby byly udušeny a čtyři uškrceny. Zbývající čtyři nalezená těla byla v takovém stádiu rozkladu, že nebylo možné určit přesnou příčinu smrti,“ stálo ve zprávě řediteli FBI z podzimu 1980. A to ještě vrah nebo vrazi zdaleka neskončili.

FBI postupně sestavila skupinu vyšetřovatelů speciálně pro atlantské vraždy, a policistům pomáhala vytvořit profil možného pachatele i jednotka odborníků na behaviorální analýzu (jde o jednotku, jejíž činností se inspiroval seriál Myšlenky zločince). Média z případů šílela a čím víc o nich psala, tím víc začali agenti FBI věřit, že těla další oběti se vrah zbaví tak, že jej hodí do řeky - aby voda účinně smyla všechny důkazy. U mostů nad řekou Chattahoochee začaly stát policejní hlídky. A pak přišel 22. květen 1981.

Toho brzkého rána stála jedna z policejních hlídek také u mostu James Jackson Parkway. Náhle jeden z důstojníků zaslechl pod mostem hlasité šplouchnutí. Jeho kolega následně spatřil bílý Chevrolet kombi z roku 1970, jak se otáčí a jede přes most. Vůz krátce před třetí hodinou ráno o něco dále zastavila další policejní hlídka.

Auto řídil třiadvacetiletý Wayne Williams. Muž, o němž se dosud mluví jako o nejpravděpodobnějším pachateli vražd v Atlantě - Atlantské zrůdě či Zabijákovi dětí. Zda jím ovšem skutečně byl, to se dodnes s jistotou neví. „Williams byl obviněn z vražd dvou mladých mužů, jejichž těla se skutečně našla v řece Chattahoochee. Přestože prokurátoři uvedli, že tyto dvě vraždy byly propojeny s vraždami atlantských dětí, Williams z těchto ostatních činů nikdy formálně obviněn nebyl. Odsouzen byl pouze za zmíněné dvě vraždy, a to k doživotí za mřížemi. Dosud trvá na své nevině,“ píše CNN.

Dvaadvacetiměsíční horor

Vraždy černošských dětí a dospívajících, které tak vyděsily Atlantu i celé Spojené státy, začaly v roce 1979. „V následujících dvaadvaceti měsících bylo zavražděno třicet mladých,“ konstatuje CNN.

První obětí ze série byl čtrnáctiletý Edward Hope Smith, o čtyři dny později zmizel třináctiletý Alfred Evans. Jejich zastřelená těla byla později nalezena v nedalekém lese. Od té chvíle vždy v rozmezí pár týdnů zmizelo dítě nebo dospívající, ve většině případů šlo o Afroameričany. Těla některých byla nalezena vzápětí kousek od jejich bydlišť, ostatky jiných obětí se našly až po několika měsících. Mezi mrtvými byli chlapci a dívky, většinou se děti ztratily, když mířily za zábavou - na plovárnu, za kamarády nebo obstarat nákup pro rodiče.

Nejmladší zavražděnou byla teprve sedmiletá LaTonya Wilsonová, kterou, jak popsali svědci, unesla dvojice mužů přímo z bytu jejích rodičů. Přestože některé oběti byly zastřelené, některé zaškrcené a jiné umlácené, vyšetřovatelé i tisk začali věřit, že jsou dílem jednoho sériového vraha nebo vrahů. „Zločiny zcela vyděsily obyvatele Atlanty i jejich děti,“ připomíná atlantská pobočka stanice CBS.

Svědci, kteří jako poslední viděli pozdější oběti, se v několika případech nezávisle na sobě shodli, že dítě nastupovalo do bleděmodrého auta, v některých případech pak popsali černého muže, jindy dvojici mužů. Vyšetřovatelé také zjistili, že oběti pochází z jedné oblasti. Jinak ale neustále tápali ve tmě a vrah dál unikal.

V roce 1981 se obětmi atlantského zabijáka nebo zabijáků poprvé stali i dospělí - nejprve jednadvacetiletý Eddie Duncan, později osmadvacetiletý John Porter a jednadvacetiletý Jimmy Ray Payne. Poslední obětí ze série byl sedmadvacetiletý Nathaniel Cater. Právě jeho vražda a objevení jeho těla do celého případu vtáhly jméno Wayne Williams.

Klíčové chlupy ze psa

Když policisté na jaře v noci 22. května po podivné události na mostě James Jackson Parkway zastavili auto Wayne Williamse, třiadvacetiletého Afroameričana pouze vyslechli. Mladík, který se živil jako hudební producent a fotograf na volné noze, jim sdělil, že jede na pracovní schůzku se zpěvačkou Cheryl Johnsonovou. Policisté výpověď zaznamenali a Williamse nechali odjet.

Jenže o dva dny později se v řece objevila mrtvola Nathaniela Catera. Do vody musela být hozena přesně v místech, kde policista slyšel šplouchnutí. Williams se náhle stal hlavním podezřelým. Na jeho vinu ukazovalo hned několik okolností a vše do sebe zapadalo jako puzzle. Policisté totiž nenašli žádnou zpěvačku Cheryl Johnsonovou a neexistoval důkaz, že by s takovou ženou měl Williams skutečně schůzku. Dále si při nočním zastavení policisté všimli na sedadle spolujezdce Williamsova auta pohozených rukavic a nylonové šňůry.

Klíčovým důkazem se ale stala vlákna. „Forenzní technici uvedli, že existuje shoda mezi vlákny z Williamsova auta, domu a chlupy jeho psa, a vlákny a chlupy nalezenými na těle zavražděného Catera a dříve zabitého Paynea,“ připomíná CNN. Zatčený muž navíc třikrát neprošel testem na detektoru lži.

Williams byl obviněn ze dvou vražd mladíků, u nichž téměř nebyla pochybnost, že je spáchal, a při soudním přelíčení, které se odehrálo počátkem roku 1982, byl za tyto dvě vraždy odsouzen na doživotí. „Přestože atlantská policie i prokurátoři prohlásili, že Williams je zodpovědný i za drtivou většinu všech ostatních atlantských vražd dětí a dospívajících, z těchto činů oficiálně obviněn nebyl,“ uvádí CNN.

Vraždící Ku Klux Klan?

Byť případ nebyl (až na dvě vraždy, za které šel Williams do vězení) formálně uzavřen, po Williamsově zatčení a odsouzení vraždy mladých v Atlantě ustaly. Podle mnohých to jasně dokazovalo, že předpoklad policistů byl správný, a Atlantská zrůda je právě mladý Williams. Jenže kolem případu se dodnes vznáší pochybnosti a zastánců toho, že se Williams pouze stal obětním beránkem, je stále dost.

Sám Williams nikdy nepřestal tvrdit, že je nevinný, a důkazy proti němu byly zmanipulované. „Nikdo nikdy nesvědčil ani netvrdil, že by mě viděl uhodit, škrtit, dusit, bít, mládit, zabít či zranit kohokoliv. Protože jsem nic takového neudělal. Vlákna použitá jako důkazní materiál byla zmanipulovaná. Byla použitá jen proto, že policisté měli podezřelého Waynea,“ vyjádřil se v roce 2010 Williams pro CNN.

Tvrdí, že jeho zatčení bylo účelové. „Atlanta byla v panice. Bylo potřeba odsoudit černého muže, neboť zatčení bílého muže by mohlo vyvolat rasovou válku a město by shořelo v plamenech,“ uvedl Williams.

Pravdou je, že jak se ukázalo několik let po Williamsově zatčení, georgijská vládní agentura GBI prověřovala možnost, že vraždy páchal nechvalně proslulý Ku Klux Klan. Vyskytla se svědecká tvrzení, dle kterých jeden z členů Klanu - Charles T. Sanders - v období vražd mluvil o tom, že jde hledat další černé děti po městě. Na mikrofon je dokonce nahrál jeden z tajných agentů nasazených v té době v Klanu.

Za názorem, že za vraždami stojí Ku Klux Klan a Williams se vyšetřovatelům pouze „hodil do krámu“, stojí dokonce i rodiny některých obětí. Mezi zastánci této teorie je také Catherine Leachová, které pachatel vražd zabil třináctiletého syna. Podle ní by nikdo jiný než Ku Klux Klan černé děti zabíjet nechtěl. „Williams byl obětní beránek. Policisté museli něco udělat, aby nás, rodiny, uklidnili,“ vyjádřila se Leachová pro CNN před několika lety. Mnozí rodiče zavražděných věří ve Williamsovu nevinu také proto, že nikdy nešlo o problémového muže. Byl synem dvou učitelů, úspěšně vystudoval střední školu. A je také Afroameričanem.

V roce 2005 vyjádřil pochybnosti o Williamsově vině také šéf policejního okrsku DeKalb County Louis Graham. Několik z vražd dokonce nechal znovuotevřít, ovšem vyšetřování nikam nevedlo.

Vědec FBI: Byl to Williams

Naopak policisté, kteří v dané době případ vyšetřovali, i specialisté FBI jsou přesvědčeni o tom, že Williams je pachatelem. Podle nich to vlákna jasně dokázala, a s příchodem modernějších technologii na Williamse ukázal také vlas, nalezený na těle jedenáctiletého Patricka Balthazara, který byl zavražděn v roce 1981. „Tento vlas vyloučil jako pachatele osmadevadesát procent lidí na této planetě,“ uvedl pro CNN bývalý vedoucí laboratoře FBI pro DNA Harold Deadman.

V oněch dvou procentech lidí, kteří potenciálně mohli být pachateli, Williams zůstal. „Celkově je pravděpodobnost, že vlas patřil někomu jinému než Williamsovi 130 ku 1,“ zmiňuje CNN.

Na stole je také možnost, že Williams spáchal velkou část atlantských vražd, ale několik z jemu přičítaných případů měl na svědomí i někdo jiný.

Hon za Atlantskou zrůdou pokračuje

V roce 2019 nechala atlantská starostka Keisha Lance Bottomsová případ atlantských vražd dětí a dospívajících znovu otevřít. Doufá, že průlom přinesou nejnovější technologie. „Cílem znovuotevření vyšetřování není očistit odsouzeného vraha Wayna Williamse, který byl označen za hlavního podezřelého v těchto případech, ale poskytnout rodinám obětí odpovědi o vraždách jejich dětí,“ vyjádřila se tehdy Bottomsová.

Od roku 2019 do loňska analytici znovu prověřili čtyřicet procent ze všech shromážděných důkazů. Také prozkoumali případy z let 1970 až 1979 a let 1981 až 1985, aby se ujistili, že neexistuje vražda, o které nevědí, a kterou by rovněž mohl mít na svědomí atlantský zabiják. Loni v létě přišel v případu drobný průlom. „Forenzním analytikům se povedlo ve dvou případech získat nové vzorky DNA, které poputují na analýzu,“ píše atlantská pobočka stanice CBS.

Výsledky této analýzy ještě nejsou známé a vyšetřování případu tak pokračuje. Wayne Williams před několika lety neúspěšně žádal o podmínečné propuštění, další možnost podat takovou žádost bude mít v roce 2027. Starostka Atlanty ale věří, že do té doby bude jasno, zda Williams spáchal pouze dvě vraždy, za které byl odsouzen, nebo nyní za mřížemi sedí skutečná Atlantská zrůda.