Weinstein se dobrovolně vydal policii. Hrozí mu až 25 let

Newyorské policejní oddělení (NYPD) vydalo prohlášení potvrzující zatčení Harveyho Weinsteina a poděkovalo „odvážným přeživším za jejich odvahu předstoupit.“

„Zatčení a následné obvinění jsou výsledkem společného vyšetřování NYPD a okresního státního zastupitelství na Manhattanu. Další informace budou poskytnuty, jakmile budou k dispozici,“ uvedla policie ve svém prohlášení.

Harvey Weinstein walked into court handcuffed with his jeans sagging and avoided shouted questions. pic.twitter.com/5T2ev8dpBE