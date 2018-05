Weinstein má být v pátek vydán policii, tvrdí New York Times

Montér/montážní skupina pro montáž. Jedná se o montáž plast. potrubí do vnitřní dimenze 20 cm kotveného pomocí objímek a závitových tyčí do zdi, stropu apod. včetně řezání a lepení potrubí pomocí spojek. Součástí instalace potrubí je rovněž pokládka kabelu na potrubí připevněného kabel. páskami. Potrubí je instalováno uvnitř objektů, část. venku ve výkopech. Na začátku bude v praxi provedeno zaškolení.

Naším klientem je výrobní společnost plastových oken pro stavebnictví, pro kterého hledáme spolehlivé a manuálně zručné kandidáty na pozici pracovníka ve výrobě. Co budete mít na starost: výrobu a montáž oken. Dodržování pracovních postupů a pokynů. Dodržování bezpečnostních pravidel . Sledování kvality . Dodržování cíle výroby

Gastronomie - Bankettkoch, service-Profis 65 535 Kč

Hallo, sprichst du Deutsch? Oder Englisch? Oder vielleicht sogar Französisch? Wir suchen profi-mitarbeiter für eine wunderschöne region an der deutsch-französischen grenze. Was wir suchen? Produktionskoch, service alacarte und eine bankettleitung (m/w). Wir freuen uns auf deinen CV an experience@weintor.de