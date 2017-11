Velšský politik obviněný z obtěžování pár dní po odstoupení spáchal sebevraždu

Carl Sargeant, ženatý otec dvou dětí a bývalý ministr ve Velšském národním shromáždění, byl v úterý nalezen mrtvý ve svém domě v Connah´s Quay v severním Walesu. Podle velšského prvního ministra Carwyna Jonese byl Sargeant vyšetřován kvůli „několika incidentům“ poté, co ho některé ženy nařkly z obtěžování.

Devětačtyřicetiletý Sargeant se podle listu The Telegraph dříve vyjádřil, že tato obvinění považuje za „šokující a znepokojivá“ a žádal nezávislé vyšetřování, „aby se jeho jméno mohlo očistit“.

„Zhruba kolem půl dvanácté byla policie přivolána k nálezu těla muže na adrese v Connah´s Quay. Tuto smrt policie nešetří jako podezřelou,“ uvedl mluvčí policie v severním Walesu.

Jeho rodina je podle svého vyjádření „nepopsatelně zdrcená“ kvůli ztrátě „lepidla, které je drželo pohromadě“. Jeremy Corbyn, labouristický lídr, popsal Sargeantovu smrt jako „hrozné a hluboce šokující novinky“.

I'm deeply shocked to hear of the terrible news about Carl Sargeant. My thoughts and profound sympathy are with his family and friends.