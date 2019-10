Charlie! Charlie, zvedni to! vykřikl druhý pilot těsně předtím, než se kokpitem rozlehlo zoufalé zaječení kapitána letadla: "Ježíši Kriste!" Bylo časné ráno 31. října 1979 těsně před tři čtvrtě na šest a na mezinárodním dopravním letišti v Mexico City se právě odehrávala nejhorší letecká katastrofa, jakou kdy toto letiště zažilo.

Let Western Airlines 2605 z kalifornského Los Angeles do Mexico City při přistání v mlze tragicky havaroval | Foto: Repro Youtube

Let společnosti Western Airlines 2605, přezdívaný "Noční pták" kvůli době, v níž probíhal, byl mezinárodní pravidelný osobní let z Los Angeles v Kalifornii do Mexico City v Mexiku. Onoho dne 31. října 1979 ho obstarával dopravní letoun McDonnell Douglas DC-10, který byl v provozu od roku 1973 a během šesti let nalétal bezmála 25 tisíc letových hodin. Tento let měl být však jiný než ostatní.