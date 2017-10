Wikileaks slouží Putinovi, rozčiluje se Clintonová. Assange je prý nihilista

"Jak to, že Wikileaks nikdy nezveřejnily kompromitující informace o Rusku a jejím vůdci Vladimiru Putinovi?" podivila se Hillary Clintonová v pondělní debatě na australské televizní stanici ABC.

Clintonová, která je na světovém turné propagujícím její "volební" memoáry What happened (Co se stalo), v zápětí na konto zakladatele Wikileaks Juliana Assange utrousila, že je "bezohledný nihilista sloužící diktátorovi".

Vyjádření Clintonové pro ABC:

Assange, který se již pět let skrývá před vydáním do USA na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, se okamžitě ohradil. „S Hillary Clintonovou je to zlé a nejde jen o její systematické lhaní nebo výhrůžné pohledy a protichůdná prohlášení. Za tím vším je něco mnohem temnějšího,“ uvedl na Twitteru.

There's something wrong with Hillary Clinton. It is not just her constant lying. It is not just that she throws off menacing glares and seethes thwarted entitlement. Watch closely. Something much darker rides along with it. A cold creepiness rarely seen. https://t.co/JNw2dkXgdu