Winfreyová nechce do Bílého domu. Moderátorka popřela spekulace o kandidatuře

Americká herečka a moderátorka Oprah Winfreyová odmítla spekulace o tom, že se chce v příštích volbách ucházet o prezidentskou funkci. Ty vyvolalo její nedávné prohlášení, v němž uvedla, že americké ženy musejí obsazovat řídící posty v zemi.

Jedna z nejvlivnějších světových celebrit, jejíž majetek časopis Forbes odhaduje na tři miliardy dolarů, se nikdy netajila svými sympatiemi k americké Demokratické straně. Její příznivci ji proto opakovaně vyzývali, aby se sama angažovala na tamní politické scéně.

Během posledních týdnů pak začaly na veřejnost prosakovat zprávy o možné kandidatuře Winfreyové v prezidentských volbách 2020, v nichž chce svůj mandát obhajovat současný prezident Donald Trump. Ten okamžitě vyjádřil přesvědčení, že by takovou protikandidátku lehce porazil.

„Není to nic, co by mě zajímalo,“ popřela však nyní Winfreyová spekulace. „Nedávno jsem potkala někoho, kdo by mi prý rád s prezidentskou kampaní pomohl. Jeho nabídku jsem ale odmítla,“ vysvětlila posléze.

Američané třiašedesátiletou Winfreyovou velmi dobře znají z televizních obrazovek. Její talkshow „The Oprah Winfrey Show“ totiž sledovali ve svých obývácích po více než 25 let. Zároveň je mnohonásobnou držitelkou ceny Emmy a v roce 1985 byla za svůj výkon v dramatu Purpurová barva nominovaná na Oscara.