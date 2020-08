K postřelení devětadvacetiletého Američana černé pleti Jacoba Blakea došlo o uplynulém víkendu ve městě Kenosha na severovýchodě Spojených států amerických.

Víkendová střelba u auta

Několik policistů se rozhodlo Blakea zadržet ve chvíli, kdy se blížil ke svému autu. Přestože policisté vytáhli služební zbraně, Blake se při svém pohybu kolem auta nezastavil, s policisty nekomunikoval a snažil se dostat ke dveřím řidiče.

Ve chvíli, kdy tyto dveře otevřel a jeho ruce zmizely uvnitř vozu mimo dohled, začali policisté střílet. Blake byl zezadu sedmkrát zasažen, střelbu přežil, ale utrpěl řadu zranění - podle právníka, kterého si najala jeho rodina, byl postřelen do ruky, do ledvin, do jater a do páteře. Po zásahu míchy částečně ochrnul. V autě, do nějž se pokoušel nastoupit, byli v okamžiku střelby tři jeho synové ve věku tři, pět a osm let.

Policie později uvedla, že k místu vyjela na základě telefonického oznámení domácí hádky, k důvodům střelby se však blíže nevyjadřovala. Celý incident však natočil z protějšího domu na mobilní telefon očitý svědek, podle nějž policisté před střelbou křičeli: "Zahoď ten nůž!" (žádný nůž ale podle svých slov neviděl).

Zveřejnění záběrů vedlo ve stotisícovém městě Kenosha k opětovnému propuknutí nepokojů, při nichž bylo vypáleno několik domů a řada aut. Noční řádění provázela také další střelba, jíž dosud padli za oběť dva lidé a jeden člověk byl zraněn.

Zdroj: Youtube

"Byl to nesmyslný pokus o vraždu," říká otec postřeleného

Matka Jacoba Blakea, Julia Jacksonová, vystoupila v úterý v médiích s prohlášením, že se modlí za zotavení země. "Všimla jsem si té spousty škod. Postoje mého syna ani mé rodiny to ale nijak neodráží."

Samotnou policejní střelbu rodiče i sourozenci Jacoba Blakea odsuzují. "Byl to nemyslný pokus o vraždu," uvedl otec postřeleného muže Jacob Blake starší.

"Střelili do mého syna sedmkrát. Sedmkrát, jakoby na tom vůbec nezáleželo. Ale na mém synovi záleží. Je to člověk, a na tom záleží," dodal se slzami v očích Blake senior v emotivním prohlášení, které zveřejnila například CNN.

Dále prohlásil, že nemá důvěru v to, že státní orgány vyšetří střelbu bílého policisty na černého muže poctivě a úplně. Zmínil také své vnuky, kteří byli přítomni střelbě. "Pořád se mě znovu a znovu ptají na jedinou věc: proč policie střílela našeho tátu do zad?"

Vyšetřování běží

Dva policisté, kteří se účastnili sobotního zásahu proti Blakeovi, dostali zatím administrativně nařízené volno. Místní policejní unie vyzvala veřejnost, aby nepodléhala předčasným soudům před ukončením vyšetřování. Střelbu vyšetřuje kancelář okresního státní zástupce Michaela Graveleye a divize trestního vyšetřování wisconsinského ministerstva spravedlnosti, jež hodlá předložit svou zprávu státnímu zástupci do 30 dnů.

"Požadujeme odpověď na dvě otázky," uvedl podle CNN Graveley. "Za prvé, zda se v tomto případě dopustil nějaký úřad trestného činu, a za druhé, zda existují nějaké trestné činy, o nichž se domníváme, že byly spáchány a jež můžeme bez pochybností dokázat?"

Bude-li odpověď na obě otázky kladná, vyvodí z toho kancelář státního zástupce podle Graveleyových slov odpovídající důsledky.

Ben Crump, právní zástupce postřeleného Jacoba Blakea, vyzval státního zástupce, aby zatkl policistu, který střílel. Všechny policisty, kteří se podle něj zpronevěřili policejnímu výcviku, požádal, ať okamžitě opustí řady policejního sboru. Ke zranění svého klienta uvedl, že "bude-li ještě někdy chodit, bude to zázrak".

"Lidé se ptají, proč je potřeba razit heslo Bleck Lives Matter (Na černých životech záleží, pozn. red.). Tohle je ten důvod. Protože se synem Julie a Jacoba Blakea staršího se nezacházelo s lidskostí, jakou tak často projevujeme vůči našim bílým bratřím a sestrám. A tohle musí skončit. A tím, kdo to musí zastavit, je vláda," dodal právník.