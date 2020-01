Z čínského Wu-chanu, centra současné nákazy novým typem koronaviru, pokračuje evakuace cizinců. Virem se v Číně nakazilo podle tamních úřadů téměř 9700 lidí, 213 jich zemřelo. Nemocní jsou hlášeni také z více než dvaceti zemí světa. Další evropskou zemí s potvrzenými případy se stala Británie, kde onemocněli dva lidé, kteří jsou mezi sebou příbuzní. Dva případy také nově ohlásilo Rusko, v obou jde o čínské občany. V Česku se od čtvrtka kvůli koronaviru testovalo 34 vzorků, žádný z nich nebyl pozitivní. Ministerstva řeší, jak by bylo možné technicky i právně zakázat lety mezi ČR a Čínou.

Pilot dopravního letadla v masce na mezinárodním letišti ve Wu-chanu 28. ledna 2020 | Foto: ČTK

Z Wu-chanu dnes odletělo letadlo s 83 britskými občany a 27 lidmi z dalších zemí na palubě. Stroj objednaný vládou v Londýně po mezipřistání v Británii zamíří do Španělska, kde se zbývajících cestujících ujmou zástupci zemí, z nichž tito lidé pocházejí. Na vojenské základně Istres v jižní Francii přistál dnes kolem poledne speciál, kterým z Wu-chanu přiletělo asi 200 lidí. Německo dnes dopoledne do čínské provincie Chu-pej, jejíž metropolí je Wu-chan, vyslalo vojenské letadlo, které má vyzvednout přibližně 90 Němců a 40 občanů dalších zemí. Nastoupit do něho budou moci jen lidé bez příznaků koronaviru, které jsou podobné symptomům chřipky. Své občany evakuují také USA, Japonsko a Jižní Korea.