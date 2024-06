Japonský youtuber Toco, který se proslavil tím, že si za více než 300 tisíc korun pořídil realistický kostým dlouhosrsté kolie, přišel s další novinkou. Oznámil, že už se nechce převlékat za hnědobílého chlupáče. V budoucnu by chtěl zkusit převlek pandy nebo medvěda. Zatím si pořídil nový kostým sibiřského huskyho, v němž vyrazil do parku.

Japonský youtuber Toco v převleku huskyho | Foto: Profimedia

Dokázal v něm jíst, pít a pomalu chodit. Kontroverzní Japonec, který si přezdívá Toco, byl v realistickém kostýmu kolie k nerozeznání od živého zvířete. Teď ale oznámil, že ho převlékání na nejlepšího přítele člověka přestalo bavit a chce se přesunout k jiným zvířecím druhům.

Youtubera proslavila bizarní videa na jeho youtube kanálu s názvem I want to be an animal. Na zveřejněných záběrech se pokouší dělat psí agility, jíst psí jídlo a chodit na procházky. V tom posledním také luxuje a počítá příklady. Jeho nejsledovanější video už vidělo téměř 8 milionů lidí.

Oblíbil si huskyho

Před nedávnem se však japonskému listu WanQol svěřil, že chodit jako pes není jednoduché. Kvůli rozdílům mezi stavbou lidských a psích kostí je napodobit psí pohyby velmi těžké. Navíc se mu nelíbí, že když se kostým ušpiní, tak ho stojí hodně úsilí nečistoty z chlupů vyčistit.

Japonec v převleku huskyho:

Zdroj: Youtube

Přesto si influencer Toco nechce nechat ujít sen stát se jednou zvířetem. List The Independent doplňuje, že by si přál pokračovat ve své vášni a zkusit jiná psí plemena, včetně sibiřského huskyho, aljašského malamuta nebo zlatého retrívra. Kostým huskyho už si také pořídil a opět natočil, jak se v něm prochází a také aportuje. Za měsíc video nasbíralo 107 tisíc shlédnutí.

Čínská zoo obarvila psy na černobílo a tvrdila, že se jedná o pandy

Muže ale lákají i úplně jiné zvířecí druhy, včetně pandy nebo medvěda. „Liška nebo kočka by byly také pěkné, ale jsou příliš malé na to, aby se do jejich kostýmu člověk vlezl,“ vyjádřil se.

Blízcí byli v šoku

Deníku New York Post také přiznal, že ho štve, když jeho oblek lidé považují za fetiš. „Je to můj koníček, takže v tom budu pokračovat. Dělá mi to radost,“ řekl. Kromě negativních komentářů ale jeho videa sledují i lidé, kteří ho chtějí napodobit.

I když ho pozitivní reakce dělají šťastným, Japonec si stále nepřeje, aby byla zveřejněna jeho identita. Bojí se, že by ho poznala rodina a kolegové z práce. „Málokdy o tom říkám přátelům, protože si myslí, že jsem divný. Moji blízcí byli velmi překvapení, kdyby se dozvěděli, že jsem se stal zvířetem,“ řekl Toco v minulosti pro deník Mirror.

Toco již dříve uvedl, že se rozhodl pro kostým kolie, protože je to jeho oblíbené plemeno psa. Zároveň její chlupatá srst dostatečně skryje obrysy lidské postavy. Do kostýmu investoval přes 14 tisíc dolarů, tedy více než 300 tisíc korun. Vyrobila ho na zakázku společnost Zeppet, jež se specializuje na výrobu kostýmů pro filmy a reklamy. Ráda ale vyhoví i individuálním přáním platících zákazníků. Zaměstnanci firmy dokonce replikovali kosterní strukturu skutečné kolie, zkoumali i typ a barvu srsti.

Fanoušci zvířecích kostýmů

Podobné zájmy jako kontroverzní Japonec mají i příznivci fenoménu Furry, kteří se také převlékají do zvířecích kostýmů. Pořádají i vlastní srazy, jeden z nich se koná v Praze. Někteří nadšenci chtějí v kostýmech napodobit oblíbené hrdiny, jiní zase tvoří kostým jako odraz vlastní osobnosti. Oblíbené jsou motivy šelem, dinosaurů, draků, plazů nebo i ryb. Někteří se oblékají do celotělového kostýmu, jiní preferují pouze chlupatou hlavu.

Je to medvěd, nebo člověk v kostýmu? Zvíře v čínské zoo je hitem internetu

Psychologové se však domnívají, že Toco není nadšencem Furry tématiky, nýbrž patří k Theriánům. Lidem, kteří se identifikují jako živé nebo vyhynulé zvíře.