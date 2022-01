„Jsem tak štastný, že jsem naživu,” řekl po přistání v trnitém křoví. Nadále dokumentoval svou údajně šestihodinovou túru lesem, dokud ho za soumraku nenašel okolo projíždějící farmář. Před tím ještě stihl najít své havarované letadlo, aby zajistil kamerové záznamy.

Drama v Activision Blizzard: sexuální skandály, zastrašování a rekordní akvizice

Téměř okamžitě po jeho činu však diváci i letečtí experti vyjádřili pochybnosti o celé havárii. Tvrdili, že šlo o předem naplánovaný čin, aby youtuber získal větší sledovanost. Především padák, který měl na těle už od začátku, považovali jako důkaz předem připravenéhé kaskadérské show.

Jacob raději vypnul u svého téměř 13minutového videa s již více než milionem zhlédnutí komentáře, avšak povyk sílil.

Zdroj: Youtube

Vyšetřování nehody

Federální úřad pro letectví a Národní rada pro bezpečnost dopravy začaly vyšetřovat pád i jeho příčinu, což je pro obě agentury rutinní záležitostí po každé letecké havárii. Pro list The New York Times ale odmítly průběh vyšetřování komentovat.

Trevor Jacob, bývalý olympionik ve snowboardingu, se stal youtuberem s více než sto tisíci odběrateli. V sobotním prohlášení uvedl, že „záměrně nenechal spadnout letadlo kvůli zhlédnutím na YouTube”.

Neuvěřitelný příběh. Muž po tsunami bojoval sedmadvacet hodin v moři o život

„Vzhledem k mému pozadí jsem pochopil, proč si to lidé myslí,” řekl Jacob, který v minulosti předvedl již odvážné činy, jako seskok padákem a snowboarding na Islandu. „Vše, co dělám, točím již od svých pěti let. Zdokumentování této cesty nebylo jiné než kterýkoli další den. Lidé mohou věřit, čemu chtějí. Mají svobodu to udělat,” prohlásil.

Jacobovo popírání, že havárie byla úmyslná, zneklidnilo některé piloty a letecké nadšence, kteří během posledního měsíce zveřejnili vyvracející videa. V nich podrobně popisují své domněnky, že youtuber nehodu zinscenoval, a přitom znevážil jejich koníček.

Mnoho pochybností

„Podíval jsem se na video a pomyslel si: ‚To je trochu hloupé. Proč to udělal?‘“ řekl Robert Perry, letecký instruktor, který létal téměř čtyři desetiletí nad Los Padres National Forest a okolními oblastmi. „Bylo tam tolik věcí, díky nimž jsem věděl, že to celé plánoval. Nelétáte v malém letadle s padákem na těle,“ dodal.

„Pilot v tak malém letadle, jako byl Jacobův model Taylorcraft, má velmi malý manévrovací prostor. Aby se vešel na sedadlo s parašutistickým padákem, musel by sejmout podsedáky,“ sdělil Perry. Z videa není jasné, zda tak youtuber učinil.

Jacob ve videu s odkazem na své bezpečné přistání říká, že právě kvůli nevyzpytatelným poruchám létá vždy s padákem. Jenže v dřívějších videích na sobě žádný neměl.

Letečtí experti uvedli, že mnoho malých letadel má padáky pod sedadly, a proto je jejich nošení při letu zbytečné.

Zabiják od Zelené řeky: vraždil prostitutky, jejich nahá těla nechával u vody

Další nesrovnalost spočívá v tom, že letadla jako bylo Jacobovo jsou schopna při poruše bezpečně přistát z velké výšky. Podobně jako kluzáky přistanou rychlostí asi 64 kilometrů za hodinu, přičemž piloti utrpí jen lehká zranění. „Mohl přistát, i když byl v hornatém terénu,“ řekl letecký expert. „Byl dostatečně vysoko, aby klouzal dalších 24 kilometrů někam na louku nebo silnici a normálně to položil.“

Výhrady vůči celé události měl i právník v oblasti letectví Timothy Loranger. „Zastavení vrtule? To by se stalo, pouze pokud by pan Jacob zatáhl knipl a zpomalil letadlo, což by vytvořilo ‚dramatický efekt‘,“ řekl Loranger. Jelikož nedošlo k žádnému viditelnému pokusu o nastartování motoru, a ani nebyla slyšet snaha o spojení se s řízením letového provozu, tak to nasvědčovalo tomu, že youtuber zdánlivě nebyl ve skutečném nebezpečí.

„Poté, co Národní rada pro bezpečnost dopravy najde příčinu havárie, se Federální úřad pro letectví pravděpodobně pokusí určit, zda pilot jednal správně nebo něčím porušil předpisy,“ dodal právník.