Z antarktického ledovce se odlomila kra pětkrát větší než Manhattan

„Byl jsem překvapen, že se odlomila tak rychle,“ řekl serveru Live Science Stef Lhermitte, odborný asistent na fakultě geovědy a dálkového snímání nizozemské Technické univerzity Delft.

Když byly na začátku října odhaleny první trhliny, Lhermitte odhadoval, že kra bude potřebovat k odlomení týdny nebo spíše měsíce. "S plochou 300 kilometrů čtverečních je dokonce ještě větší, než hora ledu, která se ze stejného ledovce odtrhla loni," dodal Lhermitte s tím, že v uplynulých dekádách se čelo ledovce posunulo o přibližně pět kilometrů do vnitrozemí.

Comparison of the 2018 Pine Island Glacier calving front with historical 1973-2011 data by @JoeMacGregor shows how much PIG has retreated from the 1973-2013 range. pic.twitter.com/ifxmk85hMo

Rekordní ledová kra však v celku nevydržela příliš dlouho. Už během dne se rozpadla na menší části. Největší ze zbylých kusů zabíral plochu 226 čtverečních kilometrů, později se ale také rozlámal.

Podle Lhermitta byla kra dost velká na to, aby dostala jméno, jak tomu obvykle bývá. Není ale jasné, zda se tak skutečně stane, jelikož vydržela celistvá opravdu krátkou dobu. Pokud k tomu ale dojde, dostane od Amerického Národní střediska pro led pravděpodobně jméno B-46.

Šelfové ledovce, jako je ten na ostrově Pine Islands, jsou tlusté plovoucí ledové plošiny, které tvoří čelo kontinentálních ledovců. Rychlost, kterou se Pine Island Glacier a další šelfové ledovce v Antarktidě odlamují, je přitom podle klimatologů alarmující.

Iceberg B-46 did not live very long as it already fragmented in several pieces today, one day after calving from Pine Island Glacier pic.twitter.com/ygdNPaxNmm