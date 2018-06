Z Bajkonoru odstartovala raketa Sojuz se smíšenou mezinárodní posádkou

"Poslední zpráva před startem, právě nastupujeme do rakety. Pokud vše půjde hladce, další zastávka #ISS za dva dny. Dávejte na sebe pozor, přátelé," napsal Alexander Gerst těsně před startem na svůj Twitter.

L-2 hrs 25 min. Last post for now, climbing into the rocket. Next stop @Space_Station, in two days from now if all goes well. Take care my friends! #Horizons