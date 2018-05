Z Hillaryho výšvihu na Mount Everestu zbyl jen svah, tvrdí horolezci

/ROZHOVOR/ Umělé klouby, které vpustily na trh dvě české zkušebny, nemusí být bezpečné pro pacienty. Tvrdí to alespoň Evropská komise. Zkušebny podle ní opakovaně propadly v auditech a měly by se zavřít. České úřady navíc podle Evropské komise o chybách léta věděly, ale nezasáhly. Co na to říká Jakub Král - bývalý poradce ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a současně právník, který se auditů ve zkušebnách v průběhu několika let účastnil jako národní legislativní expert?