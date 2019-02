„Během středeční noci zatopila řeka Russian oblasti Guerneville a Monte Rio,“ řekla podrobnosti agentuře AP mluvčí okresu Sonama Briana Khanová.

Hladina zaznamenala své 25leté maximum, přičemž na některých místech vystoupila až k hranici 13 metrů a ještě nekulminovala. Místní obyvatelé proto vyměnili auta za kajaky i jiná plavidla. Do svých břehů by se měla rozvodněná řeka vrátit během čtvrtečního večera, informovala agentura AP.

Kvůli povodním muselo být jen ve městě Guerneville evakuováno více než 3500 lidí. „Pokud jsou všichni v bezpečí a teple, je to v pořádku,“ myslí si spolumajitel jednoho z místních hotelů Jeff Bridges. „Obyvatelé Floridy mají hurikány, lidé v Maine vánice, my zase záplavy,“ dodal s tím, že za posledních 33 let zažil již čtyři velké povodně.

#RussianRiver has crested at *45.38ft.* It's starting to slowly drop *45.31ft.* Live flooding coverage @nbcbayarea 11. Plus, details on 2 more storms set to bring more Bay Area rain. #Guerneville #Forestville pic.twitter.com/M0MweYmLhu — Jeff Ranieri (@JeffRanieri) 28. února 2019

Některé oblasti Kalifornie zaznamenaly během posledních dní rekordně silné srážky. Zatímco meteorologická stanice Venado, jež leží nedaleko Guerneville, zaznamenala za 48 hodin 20 centimetrů vody, v Santa Rose napršelo stejné množství vody za pouhý den.

Drone images show #Guerneville on the #RussianRiver inundated. River Road and 116 both impassable. pic.twitter.com/LsWSSXWxEt — Christopher Jewett (@sfnewsman) 27. února 2019

Do pohoří Sierra Nevada zase přinesly silné bouřky přívaly sněhu, upozornila agentura DPA. Kvůli několikametrovým závějím jsou proto zcela uzavřeny některé silnice i dálniční tahy.